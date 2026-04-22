Ana Paula Renault vence o BBB 26 e leva prêmio recorde de R$ 5,7 milhões

247 – Ana Paula Renault é a grande campeã do Big Brother Brasil 26 e leva para casa o prêmio recorde de R$ 5,7 milhões, além de um carro 0 km, consolidando uma trajetória marcada por embates, protagonismo e forte identificação com o público. A final foi realizada na noite de terça-feira (21), encerrando uma temporada em que a participante se firmou como uma das figuras mais comentadas da casa.

Segundo notícia publicada pelo Valor, Milena e Juliano Floss terminaram a disputa em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Além da premiação principal destinada à vencedora, os três finalistas já haviam garantido uma bonificação especial nesta edição: um apartamento para cada um.

Aos 44 anos, Ana Paula entrou no programa carregando a experiência de quem já conhecia o universo do reality, mas prometendo ao público uma participação inédita. Ao longo da temporada, a mineira de Belo Horizonte transformou seu temperamento forte em marca registrada dentro da casa, acumulando momentos de tensão, enfrentamentos e grande repercussão nas redes sociais.

Jornalista e influenciadora, Ana Paula nunca escondeu seu perfil direto e “sem filtros”, característica que se manteve como eixo central de sua participação no programa. Esse traço, já conhecido do público antes mesmo de sua entrada no BBB 26, voltou a colocá-la no centro de conflitos e discussões, além de fazê-la enfrentar diversos paredões durante o confinamento.

A força de sua presença no jogo também se refletiu fora da casa. Frases ditas por ela ao longo da temporada rapidamente ganharam grande circulação nas redes, transformando-se em memes e reforçando sua condição de personagem central da edição. Com isso, Ana Paula não apenas sobreviveu aos momentos mais delicados da disputa, como passou a ser vista como favorita por uma parcela expressiva do público.

Falecimento do pai

A reta final da temporada, no entanto, também foi atravessada por um episódio de forte impacto emocional. O pai de Ana Paula, Gerardo Renault, morreu no domingo (19), apenas dois dias antes da decisão do programa. Inicialmente, a equipe da jornalista informou que ela não seria avisada, em respeito a um desejo manifestado por ele ainda em vida. A produção do programa, porém, decidiu comunicar a participante sobre a perda ainda na noite de domingo.

O momento foi tratado como um dos mais delicados da edição. Após receber a notícia, Ana Paula compartilhou a dor com o colega de confinamento Juliano Floss. Durante a edição ao vivo, ela também recebeu o apoio público do apresentador Tadeu Schmidt, em uma demonstração de solidariedade diante da gravidade da situação vivida às vésperas da final.

Mesmo diante do abalo, Ana Paula seguiu até o último dia da competição e concluiu sua trajetória como a vencedora da temporada. No BBB 26, ela conseguiu converter sua intensidade pessoal em estratégia de jogo, ocupando espaço constante nas dinâmicas centrais do programa e mantendo protagonismo até o desfecho.

A conquista tem peso simbólico dentro da história do reality. Com a vitória, Ana Paula Renault passa a integrar o grupo de campeões do Big Brother Brasil e associa seu nome a uma das edições mais marcantes dos últimos anos, tanto pelo valor inédito da premiação quanto pela repercussão de sua participação.

O bordão “Olha elaaaa!”, que ajudou a marcar sua passagem pelo programa, acabou se tornando também um emblema dessa campanha vitoriosa. Ao fim da temporada, Ana Paula deixa o confinamento com a consagração popular, o maior prêmio já pago pela TV Globo em um reality show e a imagem de uma competidora que transformou autenticidade, enfrentamento e carisma em vitória.