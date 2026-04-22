Ana Paula, Milena e Juliano: quanto cada finalista ganhou no BBB 26

247 - A final do BBB 26 não apenas consagrou Ana Paula Renault como campeã, mas também garantiu uma premiação robusta para todos os integrantes do Top 3. Segundo informações da CNN Brasil, os finalistas deixaram o reality com valores em dinheiro, imóveis e veículos conquistados ao longo da competição.

Ana Paula Renault foi quem mais faturou na edição. Além do prêmio principal de R$ 5.708.712 — valor final já líquido após os acréscimos ao longo da temporada —, a campeã garantiu um apartamento por ter chegado à decisão. Ela também levou R$ 50 mil na dinâmica Ganha-Ganha e um carro híbrido zero quilômetro, modelo Geely EX5 EM-i, ampliando ainda mais seu patrimônio conquistado dentro do programa.

Juliano Floss também saiu com ganhos expressivos. O dançarino conquistou um apartamento, um carro elétrico e mais R$ 30 mil obtidos na dinâmica interna. Ao comentar a conquista, ele celebrou: "A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais".

Já Milena assegurou um imóvel e R$ 30 mil em dinheiro. Em uma das falas mais marcantes da final, ela destacou o significado pessoal da premiação: "Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer. Ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora".

A edição de 2026 registrou o maior prêmio da história do BBB. O valor inicial de R$ 5,44 milhões foi ampliado ao longo da temporada, com acréscimo de R$ 268.712, consolidando a maior premiação já distribuída pelo reality show no Brasil.