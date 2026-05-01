Congresso ignora prioridades dos trabalhadores, diz Ana Paula Renault

247 - A vencedora do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, criticou duramente, nesta sexta-feira (1), o Congresso Nacional. Segundo ela, os parlamentares não têm nada de concreto para apresentar nesta data que celebra o Dia Mundial do Trabalhador.

Pelo contrário, os congressistas estão preocupados em reduzir as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, criticou. Em postagem nas redes, Ana Paula Renault escreveu:

"Democracia é o nosso direito de ser ouvido e de influenciar decisões que afetam a nossa vida. Pesquise, conheça melhor quem você elege!!! O seu político de estimação está alinhado com o que você pensa e precisa?", escreveu, na rede social X.

Em um vídeo, a campeã do BBB também disse que o Congresso Nacional está ignorando as prioridades dos trabalhadores. "No próprio Dia do Trabalhador, o parabéns vem vazio", disse. Ela também criticou no vídeo a aprovação do chamado projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro.