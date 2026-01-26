Justiça decreta prisão preventiva do cantor João Lima por agressões a esposa (imagens fortes)

247 - A Justiça da Paraíba decretou, na tarde deste domingo (25), a prisão preventiva do cantor João Lima, investigado por violência doméstica contra a esposa. A decisão ocorre após a ampla repercussão, em todo o país, de vídeos que mostram agressões cometidas pelo artista, divulgados nas redes sociais no sábado (24).As informações foram divulgadas originalmente pelo g1

Além da prisão preventiva, o Judiciário também expediu medida protetiva em favor da vítima, que denunciou as agressões à Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa.O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e a decisão foi assinada pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro. Segundo o magistrado, a medida tem como objetivo garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos narrados no processo.

De acordo com a decisão judicial, as agressões teriam ocorrido no dia 18 de janeiro, quando João Lima "teria agredido a vítima com socos, apertos na mandíbula e amordaçamento para silenciar seus gritos". Ainda segundo o texto, o cantor teria entregue uma faca à esposa, mandando que ela se matasse.Três dias depois, conforme consta nos autos, o investigado teria ido até a residência da mãe da vítima, onde voltou a ameaçá-la. Na ocasião, ele teria afirmado que iria "acabar com a vida dela, caso não reatasse o relacionamento e que, se ela tivesse outro relacionamento, iria matar ambos".

Além do mandado de prisão, a Justiça determinou uma série de medidas protetivas para resguardar a integridade da vítima. João Lima está proibido de se aproximar da esposa, de frequentar a residência onde moravam juntos e de manter qualquer tipo de contato com ela ou com familiares.

A decisão também estabelece uma distância mínima de 300 metros entre o cantor e a vítima. Ele está impedido de frequentar determinados locais públicos, como shoppings e academias, com o objetivo de evitar encontros e preservar a segurança da mulher.O g1 informou que tentou contato com os advogados de defesa de João Lima, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda o caso

A Polícia Civil da Paraíba investiga João Lima por violência doméstica após a divulgação de vídeos que mostram agressões dentro da residência do casal. As imagens teriam sido registradas por câmeras internas da casa e passaram a circular nas redes sociais, provocando forte repercussão.

A advogada da vítima, Dayane Carvalho, afirmou que as agressões começaram ainda durante a lua de mel do casal, em novembro de 2025. Segundo a defesa, antes do casamento não havia registros de episódios de violência ao longo dos dois anos de namoro.De acordo com a defesa da vítima, em um dos episódios registrados pelas câmeras, o casal já estava separado, após a mulher pedir um tempo no relacionamento. Nesse período, ela voltou a morar com os pais e ainda não havia relatado as agressões sofridas.

Após a repercussão do caso, a esposa de João Lima, a médica Raphaella Brilhante, se manifestou publicamente pela primeira vez por meio de um texto publicado nas redes sociais. No relato, ela afirmou estar enfrentando "uma dor que atravessa o corpo, a alma, e a história" e destacou que "não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém".

Raphaella Brilhante, que também atua como influenciadora digital e soma mais de 600 mil seguidores em uma rede social, declarou ainda que "nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida" e ressaltou que todas as medidas legais estão sendo adotadas com respeito às decisões da Justiça.