Justiça italiana apontou falta de vínculos de Carla Zambelli com o país para autorizar extradição ao Brasil

247 - A Justiça da Itália autorizou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil, ao concluir que ela não possui “vínculos sólidos” com o país europeu, apesar de deter cidadania italiana. As informações foram divulgadas pelos jornalistas Paulo Cappelli e Felipe Salgado, do portal Metrópoles.

Na decisão, o Tribunal de Roma destacou que a ex-parlamentar contou com uma rede de apoio durante sua permanência no país, o que, segundo a Corte, reforça o risco de fuga.

“A polícia sublinhou que a mulher [Carla Zambelli] usufruiu de uma rede de apoio durante a latência, tornando concreto o perigo de fuga, não tendo vínculos sólidos com o território italiano apesar da cidadania”, afirma um trecho da sentença.Os magistrados também apontaram que Zambelli utilizou a cidadania italiana como instrumento para evitar a Justiça brasileira. “A posse da cidadania italiana e o uso de um passaporte italiano recentemente emitido (19-06-2023) foram valorizados como elementos que facilitaram a sua movimentação internacional e a subtração à justiça brasileira.”

A ex-deputada está presa em Roma desde julho de 2025. Ela é investigada por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela inserção de documentos falsos no sistema do Judiciário, entre eles um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da autorização judicial para a extradição, o processo ainda depende de decisão final do Ministério da Justiça italiano. A legislação do país prevê que o governo pode barrar o envio do extraditando por razões políticas ou humanitárias, o que mantém o caso em aberto.