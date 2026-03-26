“Ninguém é intocável”, afirma deputado italiano Angelo Bonelli sobre extradição de Zambelli

247 - O deputado italiano Angelo Bonelli, membro do grupo Alleanza Verdi e Sinistra (Aliança Verde-Esquerda), comentou a decisão da Justiça da Itália que autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. Em declarações à CNN Brasil, nesta quinta-feira (26), o parlamentar afirmou que “ninguém é intocável se cometeu crimes”. Bonelli foi responsável por informar às autoridades italianas o paradeiro de Zambelli em julho de 2025, o que resultou na prisão da ex-parlamentar.

Em comunicado, Bonelli declarou que sua atuação foi motivada por “um forte senso cívico” e reiterou que “ninguém está acima da lei”. O parlamentar também afirmou que acompanhará os próximos passos do caso. Segundo ele, há preocupação com a possibilidade de interferência política na etapa final da decisão.

Tramitação da extradição

A defesa de Zambelli ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal de Cassação, última instância do Judiciário italiano. Caso a decisão seja mantida, caberá ao ministro da Justiça, Carlo Nordio, deliberar sobre a extradição no prazo de até 45 dias, conforme prevê a legislação local.

Se o prazo expirar sem decisão ou se houver recusa, a ex-deputada poderá ser libertada. Bonelli afirmou que pretende acompanhar a atuação do governo italiano. “Preciso controlar para que o ministro não invoque considerações políticas”, declarou, ao mencionar que o caso envolve crimes considerados graves.