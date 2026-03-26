Depois de Zambelli, Boulos cobra extradição de Eduardo Bolsonaro

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), comentou a decisão da Justiça italiana que autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. A medida abre caminho para o retorno da ex-parlamentar ao país, onde deverá cumprir pena após condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), o ministro afirmou: "Mais uma figura do bolsonarismo que tinha fugido. Agora, ela vai pagar por seus crimes presa no Brasil".

Boulos também mencionou o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ao defender que ele também seja extraditado. "Que seja o próximo!", escreveu. Zambelli está presa no território italiano desde 29 de julho de 2025. Com a autorização, a expectativa é que a transferência ocorra nas próximas semanas. Ao chegar ao Brasil, ela deverá ser encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

A Justiça italiana acaba de autorizar a extradição de Carla Zambelli ao Brasil. Mais uma figura do bolsonarismo que tinha fugido. Agora, ela vai pagar por seus crimes presa no Brasil. Que Eduardo Bolsonaro seja o próximo! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 26, 2026

Caso Zambelli

Condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal, a ex-deputada teve sua situação agravada após deixar o Brasil. A autorização da Justiça italiana integra mecanismos de cooperação internacional para cumprimento de decisões judiciais.

A defesa da ex-parlamentar informou que pretende recorrer da decisão. Segundo os advogados, o caso será analisado pela Corte de Apelação na Itália, o que pode impactar o andamento do processo de extradição.