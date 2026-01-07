Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após episódio envolvendo passaporte: "existem lacunas"

247 - A mãe de Eliza Samudio, Sonia Moura, se pronunciou publicamente após a divulgação da informação de que o passaporte da filha foi encontrado em Portugal. Em um texto publicado nas redes sociais, ela afirmou que a repercussão do caso reabre feridas profundas de um luto que, segundo relata, nunca teve fim. As informações são da CNN Brasil.

A notícia voltou a ganhar grande repercussão nacional e internacional, reacendendo questionamentos sobre circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas em torno do desaparecimento e da morte de Eliza Samudio.

Segundo Sonia Moura, a informação sobre o passaporte chegou até ela por meio da imprensa, e não por canais oficiais. A mãe de Eliza afirmou atravessar um momento de profunda dor e exaustão emocional diante da retomada do caso no noticiário.

“Minha filha está morta. E essa é uma frase que nenhuma mãe deveria repetir todos os dias para si mesma. Ela carrega uma saudade que aperta o peito, que sufoca, que nunca descansa”, escreveu Sonia, em um dos trechos mais emocionantes do seu posicionamento.

Ao longo do texto, Sonia Moura afirmou não acreditar que o surgimento do documento tenha ocorrido de forma aleatória. Para ela, ainda existem lacunas importantes e perguntas sem resposta que precisam ser esclarecidas pelas autoridades brasileiras e portuguesas.

“Não temos dúvida de que ela está morta”, reforçou a mãe, ao destacar que a família busca respostas concretas e definitivas sobre os fatos que cercam o caso.

Sonia encerrou sua manifestação afirmando que seguirá cobrando esclarecimentos oficiais e respeito à memória da filha. Segundo ela, a busca por verdade e justiça permanece como um compromisso pessoal e familiar.

“Essa é uma história marcada por muitas lacunas, e elas precisarão ser esclarecidas, porque minha filha merece respeito, verdade e justiça”, finalizou.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou que o recebimento do passaporte foi registrado na sexta-feira, dia 2. De acordo com o órgão, o documento será entregue à família. À CNN Brasil, o irmão de Eliza Samudio, Arlie Moura, de 27 anos, afirmou acreditar na autenticidade do passaporte encontrado em Portugal.