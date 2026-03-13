Mãe de meninos mortos pelo pai em Itumbiara fala pela primeira vez após um mês do crime (vídeo)

247 - Um mês após a tragédia que chocou o país, a mãe dos irmãos Miguel, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, mortos pelo próprio pai em Itumbiara (GO), falou publicamente pela primeira vez sobre o caso. As declarações foram dadas por Sarah Araújo em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo.

As crianças foram mortas pelo secretário de Governo do município, Thales Machado, em 11 de fevereiro. Após atirar contra os filhos enquanto eles dormiam, o servidor público tirou a própria vida dentro da casa da família. O crime gerou forte repercussão nacional e provocou grande comoção na cidade do sul de Goiás.

Ainda abalada pela perda, Sarah relatou a dificuldade de lidar com o luto e com a brutalidade do ocorrido.“Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. É muito difícil seguir”.

Durante a entrevista, a mãe recebeu um gesto simbólico de apoio de mulheres de diferentes regiões do país. Um grupo formado por mais de 300 mulheres enviou um buquê de rosas brancas como demonstração de solidariedade após um mês da tragédia. As flores foram entregues pela coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara.

Emocionada, Sarah agradeceu o apoio que tem recebido desde o crime.“Quero agradecer a todas elas, a Josiane que está representando. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas”.

Sarah é filha do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil), que também se manifestou publicamente sobre a perda dos netos. Em coletiva realizada na última terça-feira (10/3), durante o lançamento de um programa habitacional no município, o prefeito falou sobre o impacto da tragédia na família.

“É uma perda irreparável, é algo que a gente não imagina na vida, e a gente pede a Deus para que nos dê força para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande para a família”.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada de 11 de fevereiro, na residência da família. Miguel e Benício foram baleados enquanto dormiam. Após cometer o duplo homicídio, Thales Machado tirou a própria vida.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades e continua a repercutir em Itumbiara, cidade marcada pela forte comoção pública após a morte das crianças. Enquanto isso, familiares e amigos tentam lidar com o impacto da tragédia e prestar apoio à mãe, que enfrenta o processo de luto pela perda dos filhos.