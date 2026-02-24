O novo boato desmentido pela polícia sobre o caso da chacina em Itumbiara

247 - A Polícia Civil de Goiás negou, nesta segunda-feira (23), a existência de novas linhas de investigação no caso que apura a morte do secretário municipal Thales Naves Alves Machado e de seus dois filhos, em Itumbiara. As informações foram divulgadas no Metrópoles.

Segundo o comunicado, o inquérito conduzido pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) segue sem alterações desde o início das apurações.— "segue em andamento, mantendo o mesmo escopo adotado desde o início dos trabalhos, sem alterações na linha investigativa" — informou a polícia.

A manifestação ocorreu após a repercussão de relatos que apontavam uma possível mudança no rumo das investigações, hipótese que chegou a levantar dúvidas sobre a autoria do crime. A Polícia Civil ressaltou que novas informações somente serão divulgadas após a conclusão das diligências e dos laudos periciais, respeitando o sigilo legal.

Cena encontrada por testemunhas

Depoimentos de testemunhas que estiveram no apartamento onde ocorreu a tragédia, localizado no Condomínio Paraíso, trouxeram detalhes sobre o cenário encontrado por moradores que entraram no imóvel após uma publicação feita por Thales em rede social.Segundo os relatos, o secretário foi encontrado deitado sobre a cama, com uma pistola Glock G25 calibre .380 posicionada sobre o peito. Próximos a ele estavam os filhos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, ambos feridos.

As crianças apresentavam marcas de disparos na região da cabeça. Moradores iniciaram o socorro imediatamente e levaram os meninos ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Miguel não resistiu aos ferimentos. Benício foi transferido em estado grave ao Hospital Estadual São Marcos, mas também morreu posteriormente.Thales teve a morte confirmada ainda dentro do apartamento por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram ainda um forte cheiro de gasolina no interior do imóvel. Dois galões vazios foram encontrados no local, indicando que o combustível teria sido espalhado no ambiente. A arma foi recolhida e passou por perícia técnica.

Publicações antes da tragédia

Horas antes do ocorrido, o secretário publicou uma mensagem em rede social afirmando que pretendia tirar a vida dos filhos e, em seguida, a própria. No texto, ele mencionava dificuldades no casamento, pediu desculpas à família e afirmou ter chegado ao que chamou de “limite do improvável”.

Na noite anterior, Thales também havia publicado uma mensagem declarando amor às crianças, o que intensificou a comoção entre moradores e autoridades locais.

Reação da família e da prefeitura

O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, avô das crianças, manifestou-se publicamente após a morte dos netos, em meio à forte repercussão do caso na cidade e em todo o estado de Goiás.

A tragédia provocou grande comoção na população local, mobilizando autoridades municipais, forças de segurança e equipes de assistência social.

Investigação segue sob sigilo

A Polícia Civil reforçou que o caso permanece em investigação e que a divulgação de novos detalhes dependerá da finalização dos exames periciais, análise de provas técnicas e consolidação dos depoimentos coletados.

Até o momento, a corporação mantém a mesma linha investigativa adotada desde o início do inquérito, enquanto busca esclarecer completamente as circunstâncias que levaram ao episódio que chocou a comunidade goiana.