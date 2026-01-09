Modelo denuncia ataques racistas e ameaças após publicar vídeo de desfile em shopping de Goiânia

247 - A modelo Josi Albuquerque tornou-se alvo de ataques racistas e ameaças graves após publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece usando roupas ligadas à ancestralidade africana durante um desfile realizado em um shopping de Goiânia (GO). Segundo o relato, além das ofensas, ela e a filha de apenas um ano receberam mensagens com ameaças de morte e estupro.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, que ouviu a modelo e apurou os desdobramentos do caso junto às autoridades policiais e aos organizadores do evento. O vídeo foi publicado em dezembro de 2025 e, após viralizar, passou a atrair comentários ofensivos e mensagens privadas com conteúdo criminoso.

Josi afirmou que precisou procurar a polícia diante da gravidade das ameaças. Ela registrou boletim de ocorrência e reuniu provas das mensagens recebidas. Em um dos trechos de seu depoimento, a modelo desabafou sobre o impacto do episódio: “Esse ódio todo de forma gratuita mostra o quanto as pessoas ainda são amargas e perderam o amor, ninguém nasce racista elas aprendem, então elas podem aprender a respeitar também”.

De acordo com a apuração, o vídeo foi gravado após Josi e outras mulheres participarem do concurso Miss Afro 2025, realizado na capital goiana. As imagens mostravam as modelos circulando pelo shopping como parte de uma ação ligada ao desfile, o que acabou despertando reações preconceituosas nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso foi registrado na Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e de Intolerância (DEACRI) e que as investigações estão em andamento para identificar os autores das ameaças e ofensas.

A responsável pelo desfile, Nyna Koxta, também se manifestou e afirmou que todas as modelos que apareceram no vídeo foram alvo de ataques semelhantes e decidiram registrar ocorrência. Para ela, a denúncia é essencial para combater esse tipo de crime. “Então, eu acho que nós precisamos denunciar, expor esses racistas, só assim que a pessoa vai pensar duas vezes. Só quando isso começar a ter uma consequência diretamente”, declarou.



