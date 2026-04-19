Mulher abandona o celular após perder tudo no Jogo do Tigrinho

247 - Uma história que expõe os riscos do vício em apostas online ganhou grande repercussão nas redes sociais após o relato da cearense Assíria Macêdo, de 29 anos, que afirma ter perdido duas casas da família e acumulado uma dívida de cerca de R$ 50 mil por conta do uso compulsivo de plataformas como o “Jogo do Tigrinho”. A situação extrema a levou, inclusive, a decidir se afastar do celular como forma de tentar interromper o ciclo de dependência, segundo o Metrópoles.

O caso veio à tona por meio de um vídeo publicado pela própria jovem, que já soma mais de 200 mil visualizações. No desabafo, Assíria descreve as consequências devastadoras do vício em sua vida, incluindo o fim do casamento, dificuldades financeiras severas e impactos na saúde mental. “Eu só queria pagar as minhas dívidas e trabalhar. Não posso nem ter acesso ao meu celular, pois está me destruindo, destruindo a minha mente”, afirmou.

Segundo o relato, a situação se agravou após a realização de empréstimos para continuar jogando. Com dívidas acumuladas, ela passou a enfrentar cobranças frequentes e teve bens retirados como forma de pagamento. “Uma das pessoas que eu devo foi lá em casa e levou a minha televisão. Já vendi praticamente tudo”, contou.

O impacto emocional também é evidente. Em um momento considerado decisivo, Assíria reconheceu o problema pela primeira vez. “Hoje eu reconheço que estou doente. Antes, eu nunca aceitei ser viciada”, disse.

Sem renda fixa, a jovem atualmente vive com as filhas na casa dos pais idosos, dependendo da ajuda de familiares e pessoas próximas para sobreviver. Após a repercussão do caso, ela conseguiu acesso a acompanhamento psicológico gratuito e iniciou um processo de reorganização da vida financeira.

Apesar das dificuldades, Assíria demonstra disposição para mudar sua realidade e superar o vício. “Esse é meu último pedido de socorro e eu espero ser ajudada”, declarou, em um apelo que mobilizou internautas.