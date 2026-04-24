O dia em que a China entrou na corrida espacial e mudou o jogo
Satélite Dong Fang Hong 1 colocou o país entre potências espaciais e revelou ao mundo sua ambição tecnológica em plena Guerra Fria
247 - O lançamento do satélite Dong Fang Hong 1, realizado em 24 de abril de 1970, representou um marco histórico ao inserir a China no grupo de países com tecnologia espacial própria, consolidando um avanço científico e estratégico em plena Guerra Fria. O feito colocou o país como a quinta nação a colocar um satélite em órbita, ampliando sua presença no cenário internacional.
De acordo com registros históricos amplamente documentados por agências internacionais e arquivos científicos, o Dong Fang Hong 1 foi lançado a partir da base de Jiuquan por um foguete Longa Marcha 1. O satélite transmitia a canção “O Oriente é Vermelho”, símbolo político e cultural da época, que podia ser captada por rádios ao redor do mundo.
Pesando cerca de 173 quilos, o equipamento superava em massa os primeiros satélites lançados por outras potências, o que foi apresentado como demonstração da capacidade técnica chinesa naquele momento. Apesar de sua função principal ser simbólica e de demonstração tecnológica, o satélite também contribuiu para estudos básicos de telecomunicações e monitoramento espacial.
O lançamento ocorreu em um contexto de intensa disputa geopolítica e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, protagonistas da corrida espacial. Ao alcançar esse feito, a China reforçou sua autonomia científica e sinalizou ambições de longo prazo no setor aeroespacial.
Décadas depois, o programa espacial chinês evoluiu significativamente, com missões tripuladas, exploração lunar e projetos para estações espaciais próprias. O Dong Fang Hong 1 permanece como um dos marcos fundadores dessa trajetória, frequentemente lembrado como símbolo da entrada do país na era espacial.