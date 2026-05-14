Padre Fábio de Melo fala sobre sexualidade e repercute nas redes

247 - O padre Fábio de Melo voltou ao centro do debate nas redes sociais após comentar publicamente sua visão sobre sexualidade, afetos e comunicação humana. O religioso afirmou que mantém uma vida sexual ligada às emoções, aos vínculos e à capacidade de interação entre as pessoas, diferenciando sexualidade de vida genital. A entrevista foi repercutida pelo POPTime.

As declarações rapidamente ganharam ampla circulação nas plataformas digitais, onde internautas passaram a discutir as declarações do padre, conhecido pela atuação religiosa, pela presença na televisão e pelo forte alcance nas redes sociais.

Durante a entrevista, Fábio de Melo explicou que entende a sexualidade como uma dimensão ampla da experiência humana. “Claro! Pode não ter a vida genital, mas a sexualidade envolve todos os nossos afetos. A força da comunicação vem de onde? É sempre de sedução. Na linguagem, todos os recursos humanos se manifestam”, declarou.

A fala chamou atenção por abordar um tema frequentemente associado a debates sobre religião, celibato e comportamento. O sacerdote procurou destacar que sexualidade não se resume ao aspecto físico ou genital, mas também envolve emoções, afetos, formas de expressão e relações interpessoais.

Nas redes sociais, usuários compartilharam trechos da entrevista e comentaram a declaração sob diferentes perspectivas. Parte do público elogiou a forma aberta com que o religioso tratou o tema. Outros destacaram a reflexão sobre comunicação e afetividade apresentada pelo padre.

Fábio de Melo acumula milhões de seguidores nas plataformas digitais e costuma abordar temas ligados à espiritualidade, saúde emocional, relações humanas e comportamento. Ao longo da carreira, ele também se consolidou como escritor, cantor e apresentador, ampliando presença além do ambiente religioso.

A repercussão da entrevista reforçou o alcance público das declarações do padre, especialmente quando os temas envolvem questões humanas e emocionais. A discussão mobilizou comentários em diferentes redes e colocou novamente o nome do religioso entre os assuntos mais comentados do dia.