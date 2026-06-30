Pastor evangélico é preso suspeito de estuprar sogra de 91 anos em SP

247 - O pastor e funcionário público Dario da Conceição, de 61 anos, foi preso em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, suspeito de estuprar a sogra, uma idosa de 91 anos que é acamada. A prisão ocorreu após o próprio filho do suspeito procurar a Polícia Civil e entregar imagens registradas por uma câmera instalada no quarto da vítima.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles, em reportagem de Marcus Pontes. Segundo a publicação, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, e a Polícia Civil investiga se o crime pode ter ocorrido em outras ocasiões.

De acordo com a apuração, o abuso teria acontecido quando a esposa e o filho do pastor saíram de casa para participar de um culto religioso. A idosa vivia no mesmo imóvel que o suspeito, a esposa e o filho, e recebia acompanhamento por ser acamada.

A câmera no quarto da vítima havia sido instalada pelos familiares para monitorar sua rotina e auxiliar nos cuidados diários. O equipamento chamou atenção depois que a enfermeira responsável pelo atendimento da idosa percebeu um problema no funcionamento e avisou a família.

Ao verificar o motivo da interrupção da gravação, o filho do suspeito encontrou as imagens do abuso. Em seguida, ele levou o material à delegacia, o que levou a Polícia Civil até a residência da família, na Vila Romão, onde Dario foi preso em flagrante no dia 23 de junho.

Segundo a investigação, o suspeito teria desligado a internet da casa acreditando que isso impediria o registro das imagens. No entanto, a câmera continuou armazenando o conteúdo na nuvem, o que permitiu que o vídeo fosse recuperado posteriormente.

A internet voltou a funcionar após o retorno da esposa e do filho à residência. Foi nesse momento que a família conseguiu acessar as imagens e denunciar o caso às autoridades.

O crime é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do abuso e a possibilidade de episódios anteriores. A vítima, por ser idosa e acamada, é considerada em condição de extrema vulnerabilidade.

O Metrópoles informou que procurou a igreja Assembleia de Deus e a Prefeitura de Registro, já que o suspeito também é funcionário público, mas não recebeu retorno até a publicação da reportagem. O espaço foi mantido aberto para manifestação.

O caso segue sob investigação, e a prisão preventiva mantém o suspeito detido enquanto a polícia avança na apuração e reúne elementos para esclarecer a extensão dos crimes atribuídos a ele.