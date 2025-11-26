Paulo Pimenta lidera disputa ao Senado no RS e consolida força para 2026

247 – A nova pesquisa estadual realizada pelo Instituto Methodus entre 20 e 22 de novembro de 2025, com 1.021 entrevistas presenciais em 50 municípios gaúchos, mostra que o deputado Paulo Pimenta (PT) desponta como o nome mais forte para o Senado nas eleições de 2026. O levantamento confirma que, entre todos os pré-candidatos avaliados, Pimenta lidera as intenções de voto na menção estimulada, num cenário em que duas vagas estarão em disputa.

Quando os eleitores são convidados a apontar dois nomes para o Senado — modelo usado pelo Tribunal Superior Eleitoral — Paulo Pimenta aparece na liderança com 20,3% das citações. Ele é seguido por Manuela D’Ávila, que registra 18,7%, e por Eduardo Leite, que soma 17,7%. Logo depois aparecem Luiz Carlos Heinze, Marcel Van Hattem e Sanderson, todos abaixo da casa dos 10%.

A vantagem de Pimenta é significativa porque ocorre num cenário em que a maioria dos eleitores ainda não tem seus votos definidos, mas o ministro já se destaca como o nome mais competitivo.

Indecisão alta favorece quem larga na frente

Na menção espontânea para o Senado, 88,4% dos entrevistados não lembram nomes espontaneamente — um quadro comum em disputas senatoriais fora do ano eleitoral. Mesmo num ambiente tão difuso, Paulo Pimenta já aparece com 1,8% das menções espontâneas, ficando entre os nomes mais lembrados.

Isso indica que o ministro conquistou visibilidade consistente entre o eleitorado gaúcho, sustentada tanto pelo trabalho no governo federal quanto pela atuação histórica no estado.

Rejeição equilibrada confirma competitividade

Na rejeição múltipla, Pimenta aparece com 30,5%, seguido de perto por Eduardo Leite, com 26%, e por Manuela D’Ávila, com 24,9%. Os números, porém, mostram um quadro de rejeições relativamente próximas entre os principais pré-candidatos, o que mantém a disputa aberta — mas com Pimenta partindo de um patamar mais alto de intenção de voto.

Em disputas com duas vagas, lideranças consolidadas costumam manter vantagem mesmo com índices de rejeição elevados, desde que tenham base política estruturada e capilaridade regional.

Campo progressista domina cenário das majoritárias

A pesquisa indica que, além de Pimenta liderar a corrida ao Senado, o deputado Edegar Pretto aparece em primeiro lugar na disputa para o governo do estado. O campo progressista, assim, domina as duas principais disputas de 2026 no Rio Grande do Sul, mostrando força tanto no Executivo quanto no Legislativo.

A combinação de visibilidade, capilaridade partidária e protagonismo nacional cria um ambiente favorável para o PT e seus aliados no estado.

Desgaste do governo estadual favorece alternativas

O levantamento mostra que o governo Eduardo Leite tem avaliação predominantemente regular, com índices negativos próximos dos positivos. Essa combinação indica um governo que não chega às vésperas do processo eleitoral com força suficiente para garantir favoritismo ao seu campo político — o que tende a facilitar movimentos de renovação.

Nesse contexto, a liderança de Pimenta se torna ainda mais significativa, pois ele surge como o nome mais competitivo para ocupar uma das duas vagas ao Senado.