Quem é a brasileira que está desaparecida em Portugal

247 - Uma brasileira de 55 anos está desaparecida em Portugal desde o início de dezembro. Trata-se de Lucinete Freitas, natural de Aracoiaba, no Ceará, que mora sozinha no país europeu e atua como babá na casa de uma família na cidade de Amadora, na região metropolitana de Lisboa. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles e mobiliza familiares no Brasil e autoridades portuguesas.

Lucinete desapareceu no dia 6 de dezembro, um sábado. Mãe de um adolescente de 14 anos, ela se mudou para Portugal em abril de 2025 com o objetivo de trabalhar e, posteriormente, reunir a família. O marido, José Teodoro Jr., e o filho permanecem em Fortaleza (CE) e planejavam se mudar para o país europeu em 2026.

Segundo Teodoro, o contato com a esposa era frequente e regular, especialmente aos fins de semana. O silêncio naquele sábado chamou a atenção da família. “No sábado, como ela não me mandou mensagem, eu mandei mensagem para ela. Ela visualizou a mensagem, mas não respondeu”, relatou o marido.

Ainda de acordo com ele, Lucinete tinha uma visita agendada a um imóvel no mesmo dia, como parte dos planos de mudança para uma casa maior. No entanto, a pessoa que auxiliava a família informou que a brasileira não compareceu e enviou uma mensagem dizendo que viajaria para o Algarve, no sul de Portugal.

A ausência de respostas continuou nos dias seguintes. “Eu passei a ligar e a mandar mensagem para ela, sem êxito. Ela visualizava as mensagens, eu ligava, mas não atendia de forma alguma. A gente imaginava que, por ser fim de semana, sábado e domingo, ela teria ido para a região, supostamente para passar o fim de semana e conhecer o lazer. Na segunda-feira, inclusive, era feriado”, contou Teodoro.

Na tentativa de obter informações, o marido entrou em contato com o empregador da esposa. Inicialmente, o chefe acreditava que Lucinete tivesse ido trabalhar, já que costumava cumprir a rotina mesmo em feriados. Mais tarde, no entanto, confirmou que ela não havia comparecido ao trabalho. Diante da situação, o empregador registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da funcionária.

O marido afirma que a esposa não demonstrou qualquer comportamento incomum antes de desaparecer. “Ela não deu nenhum sinal estranho nos dias em que a gente conversou. A gente tem muita esperança nisso”, afirmou.

A família relata dificuldades no andamento do caso devido à burocracia envolvendo os sistemas judiciais do Brasil e de Portugal. A reportagem informou que procurou o Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Municipal de Amadora para obter mais detalhes sobre as investigações, mas ainda aguarda retorno.

Enquanto isso, familiares seguem mobilizados na divulgação de cartazes e informações que possam ajudar a localizar Lucinete Freitas e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.