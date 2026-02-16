Seis trabalhadores rurais morrem após ônibus tombar na BR-153 em SP

247 - Seis trabalhadores rurais morreram e outras 33 pessoas ficaram feridas após um grave acidente com um ônibus na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no interior de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16), no trecho entre os municípios de Ocauçu e Marília.

De acordo com o G1, o ônibus tombou depois que um dos pneus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Após a falha, o veículo saiu da pista e acabou capotando, provocando mortes no local e deixando dezenas de passageiros feridos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou que o ônibus transportava trabalhadores rurais. Segundo a corporação, o grupo havia saído do estado do Maranhão e seguia viagem com destino a Santa Catarina, onde os passageiros trabalhariam na colheita de maçãs.

Com o impacto, o acidente mobilizou equipes de resgate e atendimento emergencial. Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Marília, incluindo a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Imagens registradas no local mostram o ônibus tombado às margens da rodovia e diversos pertences das vítimas espalhados pelo acostamento, evidenciando a gravidade do acidente.

Equipes da concessionária responsável pelo trecho também foram acionadas e permaneceram na região para prestar apoio durante o atendimento da ocorrência e auxiliar na organização do tráfego. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.