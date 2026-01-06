Passageiros morrem após capotamento de ônibus em Minas

247 - Cinco passageiros morreram nesta terça-feira (6) vítimas de um acidente de ônibus, na manhã desta terça-feira (6), na BR-365 entre Varjão de Minas e Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O veículo capotou e dois passageiros ficaram presos embaixo do ônibus, informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Havia 50 passageiros, além dos dois motoristas. Chovia forte no momento do acidente.

O acidente aconteceu por volta de 10h no km 377, a cerca de 30 quilômetros de Patos de Minas. Os passageiros passaram o réveillon na Bahia, e retornavam para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) classificou a situação como 'gravíssima'.

Com o impacto da batida, parte do teto do ônibus foi atingido pelas árvores. A rodovia foi interditada por tempo indeterminado para o trabalho de resgate e atendimento às vítimas.