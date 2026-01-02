Trágico acidente entre caminhão e ônibus deixa mortos em município do RS

247 - Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus foi registrado nesta sexta-feira (2) no quilômetro 491 da BR-116, no município de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A colisão provocou a morte de seis pessoas ainda no local, entre elas o motorista do ônibus, além de deixar vários feridos.

No segundo balanço divulgado, a concessionária Ecovias Sul, responsável pela administração do trecho, informou que ao menos 11 pessoas envolvidas no acidente foram socorridas e levadas ao pronto-socorro. Segundo a empresa, um dos feridos foi resgatado em estado grave, enquanto outro apresentava ferimentos considerados leves.

De acordo com o relato da concessionária, havia um congestionamento na rodovia no momento do acidente. O caminhão teria invadido a pista contrária ao tentar desviar dos veículos parados à frente e acabou atingindo o ônibus que seguia no sentido oposto.

O motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Pelotas. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

O trabalho de resgate no local foi dificultado porque parte da carga de areia transportada pelo caminhão invadiu o interior do ônibus, comprometendo o acesso aos passageiros. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram em apoio às operações de socorro e remoção das vítimas.