Discussão em carro na BR-116 leva à prisão por tentativa de feminicídio em Lages

247 - Uma discussão familiar dentro de um carro terminou em uma grave ocorrência policial na tarde de quinta-feira (1º), em Lages, na Serra Catarinense. Um homem foi preso após, segundo a Polícia Militar, tentar provocar um acidente na BR-116 com o objetivo de matar a esposa e a filha, que estavam no veículo com ele. Além da tentativa de feminicídio, o motorista também foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

De acordo com informações divulgadas pelo portal NSC Total, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h para atender inicialmente a um chamado de acidente de trânsito com pessoa ferida, nas proximidades de uma empresa às margens da rodovia, em frente à Mercedes.

No local, funcionários da concessionária Arteris Planalto Sul, responsável pela administração da BR-116 e que prestaram os primeiros socorros, relataram que o condutor apresentava comportamento agressivo. Eles informaram ainda que o homem teria tentado matar a esposa e a filha durante a discussão e que estaria portando uma faca.

Segundo a PM, a mulher contou que estava no carro com o marido e a filha quando a discussão começou. Durante a briga, o homem teria ameaçado as duas de morte e dito que jogaria o veículo contra um caminhão que trafegava pela rodovia.

Diante da ameaça iminente, a mulher conseguiu segurar o volante e desviar o carro, evitando a colisão com o caminhão. No entanto, o veículo acabou batendo contra o portão de uma empresa às margens da estrada. Após o impacto, conforme o relato policial, o homem teria sacado uma faca e repetido as ameaças de morte contra a esposa e a criança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu mãe e filha, encaminhando a criança ao Hospital Infantil, acompanhada da mãe. O homem foi levado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP). Na unidade de saúde, ele afirmou aos policiais que discutiu com a esposa e confirmou que pretendia jogar o carro contra um caminhão, mas disse que foi impedido. Ele também admitiu ter consumido bebida alcoólica, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro.

Mesmo sem o teste, o motorista foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e por tentativa de feminicídio. Durante a vistoria no veículo, a polícia encontrou uma faca na porta do condutor e uma embalagem de bebida alcoólica.

Após receber atendimento médico, o homem foi encaminhado à Polícia Científica para a realização de exames de corpo de delito e, posteriormente, levado à Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.