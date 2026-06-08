Semana começa com frente fria e previsão de chuva intensa ao Sul, Norte e Sudeste

247 - Uma frente fria deve mudar o cenário do tempo no Brasil nesta semana, com chuva intensa, risco de temporais, ventos fortes e acumulados elevados em diferentes regiões do país. As informações são do G1.

Depois de um período marcado pelo predomínio do ar seco, o sistema começa a avançar pelo Sul do Brasil ainda na noite desta segunda-feira (8) e deve ganhar força a partir de terça-feira (9), atingindo áreas do Sul, do Norte e do Sudeste ao longo dos próximos dias.

De acordo com meteorologistas citados pelo G1, as chuvas começam a se intensificar no fim desta segunda-feira, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros em algumas áreas. A frente fria deve se estabelecer com mais intensidade a partir de terça-feira, aumentando o risco de temporais e rajadas de vento.

Sistema avança pelo Sul e chega ao Sudeste

A previsão indica que a frente fria se desloca pelo Sul do país e avança em direção à região costeira de São Paulo até quarta-feira. No trajeto, o sistema deve favorecer a formação de nuvens carregadas e provocar chuva volumosa em parte do território nacional.

Os acumulados mais expressivos são esperados em áreas de Mato Grosso do Sul, Roraima e Pará, onde os volumes podem chegar a 150 milímetros. A previsão também aponta chuva intensa em grande parte do Sul, do Norte e do Sudeste.

Frio deve continuar após a passagem da frente fria

Além da chuva, a semana também deve ser marcada pela permanência das baixas temperaturas em algumas regiões. Após a passagem da frente fria, uma nova massa de ar frio deve se estabelecer sobre o país.

Com isso, o frio não deve dar trégua no Sul, em parte do Sudeste e também em áreas do Centro-Oeste. A combinação entre instabilidade, chuva forte e queda de temperatura reforça a mudança no padrão do tempo após dias de ar mais seco.

Estados podem registrar temporais e ventos fortes

A chegada do sistema aumenta a atenção para temporais e ventos fortes, especialmente nas áreas sob influência direta da frente fria. A chuva mais intensa deve se concentrar entre terça-feira e quarta-feira, período em que o sistema ganha organização e avança pelo país.

A previsão indica uma semana de instabilidade em diferentes regiões brasileiras, com volumes elevados de chuva e manutenção do frio após a passagem da frente fria.