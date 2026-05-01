STF vai reiniciar julgamento sobre proibição de cigarros com aditivos

Conjur - Um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes interrompeu, nesta sexta-feira (1º/5), o julgamento no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) discute se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode proibir a importação e o comércio de cigarros com aditivos.

Com isso, a análise será reiniciada em sessão presencial, ainda sem data marcada. Até então, o julgamento era virtual e já havia sido suspenso quatro vezes em um período de um ano por sucessivos pedidos de vista. O caso tem repercussão geral, ou seja, a tese estabelecida servirá para situações semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.

Antes da interrupção, havia duas correntes no Plenário: uma a favor e outra contra a restrição imposta pela Anvisa.