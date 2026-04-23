Suspeito de atropelar cães é preso no aeroporto

247 - Um homem investigado por atingir animais em via pública em Manaus (AM) acabou detido nesta quinta-feira (23) no momento em que tentava deixar a cidade. A ação policial ocorreu no aeroporto de Manaus após diligências iniciadas logo depois do episódio. Os relatos foram publicados pela CNN.

De acordo com informações divulgadas por autoridades locais e confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública, o caso ganhou repercussão após o suspeito avançar com um veículo sobre uma calçada na zona leste.

Investigação aponta ação deliberada

As apurações indicam que o condutor direcionou o carro contra um grupo de cerca de dez cães. Um dos animais morreu no local. Outros dois foram resgatados por equipes de proteção animal e seguem em tratamento no Hospital Público Veterinário do Amazonas, um deles com contusão pulmonar.

Após o ocorrido, o motorista deixou a área. A polícia iniciou buscas e conseguiu localizar o suspeito antes que ele embarcasse.

Prisão no aeroporto

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, responsável pela investigação, a ação ocorreu de forma rápida. “A Polícia Militar realizou as primeiras diligências no local e acionou a equipe da Polícia Civil do aeroporto, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT), que efetuou a prisão em flagrante do indivíduo momentos antes do embarque”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o investigado possui antecedentes relacionados à violência doméstica.

Repercussão e andamento do caso

O médico-veterinário e vereador Aldenor Lima presenciou a abordagem policial e registrou imagens do momento. Segundo relatos, o suspeito teria demonstrado comportamento de deboche no instante da prisão.

Ao chegar à delegacia, o homem decidiu não prestar esclarecimentos. “Quanto ao interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio, conforme seu direito constitucional, e só deverá se manifestar em juízo. O veículo utilizado no crime já foi localizado em uma residência no bairro Parque 10. Como se trata de um imóvel, será necessário requerer judicialmente um mandado de busca e apreensão para recolhimento do veículo”, explicou o delegado.

A Polícia Civil classificou o caso como crime de maus-tratos a animais. O suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem em andamento.