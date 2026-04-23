Tiros no pai, atropelamento e confissão: o que já se sabe sobre homem que morreu em cela após namorada miss cair do 15º andar

247 - A morte da modelo e candidata ao Miss Cosmo Brasil 2026, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, segue cercada de circunstâncias complexas e sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1 e confirmadas por autoridades policiais e pela CNN Brasil. A jovem foi encontrada morta após cair do 13º andar de um apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, na madrugada da última quarta-feira (22).

O principal suspeito do crime, o empresário Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 31 anos, foi preso em flagrante, mas morreu horas depois dentro da cela onde estava detido, com indícios de suicídio. Segundo a polícia, ele possuía mais de 20 anotações criminais e ao menos uma condenação, além de um histórico marcado por episódios de violência e conflitos pessoais.

De acordo com as investigações, o relacionamento entre Ana Luiza e Endreo, que durava cerca de três meses, era conturbado. Testemunhas relataram discussões frequentes e desentendimentos intensos entre o casal, inclusive na noite que antecedeu a morte da modelo. Vizinhos e funcionários do condomínio Alfapark afirmaram ter ouvido uma briga acalorada pouco antes da queda.

Segundo o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital, os elementos reunidos até o momento apontam para um contexto de violência psicológica e possível feminicídio. Em depoimento, o suspeito não confessou diretamente o crime, mas assumiu responsabilidade pela situação. “Ele diz que nao foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo”, afirmou o delegado.

Martins destacou ainda a fala do suspeito durante o interrogatório: “eu sou o culpado, independentemente de eu ter feito ou não alguma coisa, eu sou o culpado disso tudo”. Para a polícia, a declaração não configura confissão formal, mas reforça o contexto de violência no relacionamento.

As investigações indicam que, após a queda da vítima, o suspeito teria alterado a cena do crime. “Primeiro, ele mexeu, ele moveu a cena do crime. Segundo relatos, ele tenta sair pela porta dos fundos do condomínio e aparece de repente chorando muito, só que mexendo no corpo e isso não pode ser feito. Isso é uma violação da prova processual”, explicou o delegado.

Além disso, testemunhas afirmaram que Endreo deixou o prédio após a discussão e retornou horas depois, quando o conflito teria se intensificado. Funcionários chegaram a orientar Ana Luiza a deixar o local caso ele voltasse. A modelo teria comprado uma passagem para retornar à Bahia, mas decidiu permanecer no imóvel. A queda ocorreu por volta das 5h30.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência psicológica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída na área de serviço do prédio. A perícia foi realizada e depoimentos seguem sendo coletados para esclarecer a dinâmica do caso.

Histórico do suspeito

O histórico criminal de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha é um dos pontos que chamam atenção dos investigadores. Ele acumulava mais de 20 registros policiais e havia sido condenado a três anos em regime aberto após atropelar um policial civil durante uma fuga, em 2011. Na ocasião, o agente chegou a disparar contra o suspeito, que dirigia sem habilitação.

Em outro episódio, em 2019, Endreo foi baleado pelo próprio pai durante uma disputa envolvendo dinheiro. Segundo relatos da época, o conflito teria sido motivado por uma suposta dívida milionária, embora a defesa do pai tenha contestado essa versão.

A polícia também confirmou que, ao ser preso, o suspeito apresentou um documento de identidade em nome do irmão, fato posteriormente comprovado por perícia técnica.

Relação marcada por ciúmes e conflitos

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o relacionamento entre Ana Luiza e Endreo era permeado por ciúmes excessivos e comportamento controlador. “Ele tinha um ciúme doentio dela, seja pela beleza dela, pelas boas relações que ela tinha, amizades e tal. E, por conta disso, ele acaba dizendo que é culpado”, afirmou Martins.

Mensagens trocadas entre a vítima e amigos, familiares e o próprio suspeito também reforçam a hipótese de um relacionamento abusivo. “Havia entre eles uma relação muito abusiva, e uma discussão acalorada há alguns dias e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles que foi muito ouvida por vizinhos, pelos funcionários do condomínio”, disse o delegado.

Perfil da vítima

Ana Luiza Mateus era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e representava o estado no concurso Miss Cosmo Brasil 2026. A organização do evento divulgou nota lamentando a morte da candidata.

O concurso Miss Cosmo é uma competição internacional realizada anualmente em Ho Chi Minh, no Vietnã, e reúne representantes de diversos países. No Brasil, há uma seleção nacional para definir a participante.

Conclusão das investigações

Com a morte do principal suspeito, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e confirmar a dinâmica da queda. A apuração considera depoimentos, perícias e registros de comunicação entre o casal.

O caso reforça o alerta sobre a escalada de violência em relacionamentos abusivos e a importância de identificar sinais precoces de comportamento agressivo. As autoridades destacam que denúncias e intervenções podem ser decisivas para evitar desfechos trágicos como o de Ana Luiza Mateus.