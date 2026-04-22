Namorado preso por feminicídio de modelo é encontrado morto em cela no RJ

247 - O homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (22), na cela da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a polícia, Tarso Lincoln Ferreira da Cunha teria tirado a própria vida utilizando uma bermuda. A área onde o corpo foi localizado passou por perícia ainda na noite de quarta-feira (22).

O suspeito havia sido detido em flagrante após comparecer à delegacia apresentando o documento do irmão. Durante o depoimento, ele declarou ser "culpado" pela morte da modelo, embora tenha apresentado versões contraditórias.

Investigação e relatos

Segundo a Polícia Civil, o investigado demonstrou comportamento agressivo ao se referir à vítima. "Ele diz que não foi ele que fez, mas que é o culpado. Relatou ofensas, xingamentos e uma série de ataques verbais que configuram violência moral e psicológica contra a mulher", informou a corporação.

As investigações indicam que o relacionamento entre o suspeito e Ana Luiza durava cerca de três meses. A principal linha de apuração aponta que o crime teria ocorrido após uma discussão, quando a vítima manifestou intenção de encerrar o namoro.

Testemunhas relataram que o homem não aceitava o término e teria reagido com agressividade, incluindo ofensas e comportamento abusivo.

Circunstâncias da morte da vítima

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também na quarta-feira (22). As circunstâncias da queda ainda estão sob investigação, e o caso é tratado como feminicídio.

O suspeito, que era sócio de uma empresa de atendimento automotivo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve a prisão decretada pouco antes de ser encontrado morto na cela.

Mesmo após a morte do principal investigado, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em apuração para esclarecer a dinâmica dos fatos.