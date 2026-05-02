TREs e cartórios de todo o país realizam último mutirão para regularização do título de eleitor

247 - Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e cartórios de todo o país realizam, neste fim de semana, um mutirão de atendimento voltado à regularização do título de eleitor. A iniciativa ocorre às vésperas do encerramento do prazo para regularização eleitoral. Eleitoras e eleitores têm até a próxima quarta-feira (6) para resolver pendências e garantir participação nas eleições gerais de 2026. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Justiça Eleitoral, o atendimento busca facilitar o acesso aos serviços, especialmente para quem precisa regularizar a situação cadastral, quitar multas ou realizar procedimentos presenciais, como a coleta de biometria. Grande parte das demandas pode ser resolvida de forma online, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no serviço de Autoatendimento Eleitoral.

No sistema, é possível consultar a situação do título, atualizar dados e emitir certidões. Para quem precisa de atendimento presencial, como no caso de biometria ou regularização completa, é necessário comparecer a um cartório eleitoral ou unidade do TRE.

O cadastro eleitoral será encerrado no dia 7 de maio, quando será fechado para preparação do pleito de 2026. Após essa data, não será mais possível emitir ou regularizar o título para participação na próxima eleição. O primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 4 de outubro de 2026, enquanto eventual segundo turno ocorrerá no dia 25 do mesmo mês.