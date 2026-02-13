Veja o que foi encontrado na casa de secretário que matou os próprios filhos em Itumbiara

247 - A Polícia Militar localizou dois galões de gasolina, com capacidade de cinco litros cada, na residência do secretário Thales Machado, da Prefeitura de Itumbiara (GO), conforme informações publicadas pelo portal NDMais. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (12), quando o secretário matou os dois filhos a tiros e, em seguida, cometeu suicídio.

Também foi encontrada uma pistola Glock G25, calibre .380, que estava sobre o peito do secretário. Investigadores passaram a analisar a possibilidade de que o secretário, que é genro do prefeito Dione Araújo (União Brasil), tivesse a intenção de atear fogo na casa, situada em um condomínio do município.

As vítimas foram Benício, de 8 anos, e Miguel, de 12 anos. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos provocados pelos disparos. Diante da gravidade do episódio, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de três dias.

A Polícia Civil conduz a investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, que está sendo tratado como duplo homicídio seguido de autoextermínio. Em nota oficial, as autoridades informaram que “não há elementos que indiquem a participação de terceiros”.

As apurações seguem em andamento, enquanto a perícia técnica analisa os materiais recolhidos no local para compor o inquérito policial.