Alexandre Silveira anuncia expansão da State Grid no Brasil com compra da Mantiqueira e novos leilões em 2026

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta sexta-feira (28) a compra da companhia Mantiqueira Energia, com operação em Minas Gerais, pela China State Grid e confirmou a realização de dois leilões de transmissão em 2026.

A Mantiqueira Energia é responsável por 13 linhas de transmissão e 19 subestações distribuídas por 54 municípios mineiros e a operação da State Grid consolida o estado mineiro como eixo estratégico de expansão no setor elétrico no Brasil. O anúncio ocorreu em meio à divulgação de novos projetos de expansão da infraestrutura elétrica.

Nesse sentido, Silveira confirmou a realização de dois leilões de transmissão em 2026, estimados em R$ 25 bilhões. O primeiro, previsto para março, já está em consulta pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e soma R$ 5,7 bilhões em investimentos.

“A minha alegria é dupla. Em primeiro lugar, pela confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Somos o melhor parceiro global na transição energética. Em segundo lugar, porque sou mineiro, e esse investimento está 100% no meu querido estado de Minas Gerais”, disse o ministro.

Silveira destacou que a combinação entre o crescimento da State Grid e a retomada dos grandes leilões reforça a atratividade do setor elétrico brasileiro para investidores estrangeiros.

Segundo o ministro, o ambiente regulatório previsível e a política de expansão da transmissão têm transformado o Brasil em “solo fértil” para novos aportes, especialmente em projetos alinhados à transição energética.

A previsão é atender 12 estados com obras estruturantes de escoamento de energia limpa e reforço ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Entre eles estão Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O segundo, programado para o segundo semestre, tem previsão de mais de R$ 20 bilhões e aguarda conclusão de estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Recentemente, a State Grid conquistou o megaprojeto Graça Aranha, arrematado no Leilão 02/2023, o maior já realizado no setor, com previsão de R$ 18,1 bilhões em aportes.

A agenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apresentada como mais um passo no planejamento de longo prazo para garantir segurança energética.