Ataque à embaixada chinesa expõe avanço da extrema-direita no Japão, diz Global Times em editorial

247 - Um homem que afirmou ser integrante das Forças de Autodefesa do Japão invadiu a embaixada da China em Tóquio na manhã de terça-feira (24), após escalar o muro do prédio localizado no bairro de Minato. Armado com uma faca, ele ameaçou matar diplomatas chineses “em nome de Deus” e reconheceu que sua ação era ilegal. Apesar da gravidade do episódio, não houve feridos entre os funcionários da representação diplomática.As informações constam em editorial publicado pelo jornal chinês Global Times, que aponta o incidente como um sinal preocupante do avanço de ideologias de extrema-direita no Japão contemporâneo. Segundo a emissora pública NHK, a arma foi apreendida no local, e o caso está sob investigação.

O editorial classifica a invasão como uma violação grave do direito internacional. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece a inviolabilidade das missões estrangeiras e obriga o Estado anfitrião a garantir sua segurança. Nesse contexto, o editorial destaca que a entrada forçada de um indivíduo armado nas dependências da embaixada representa uma falha significativa no sistema de proteção japonês.

Além disso, o artigo ressalta que, caso seja confirmada a ligação do invasor com as Forças de Autodefesa, o governo japonês poderá ser responsabilizado por falhas na supervisão e treinamento de seus membros. O Ministério das Relações Exteriores da China apresentou protestos formais a Tóquio, exigindo investigação imediata e medidas rigorosas.

O episódio também foi interpretado como reflexo de um ambiente político mais amplo. O editorial afirma que declarações como agir “em nome de Deus” remetem a um fanatismo incompatível com valores contemporâneos e indicam desprezo pelas normas internacionais. Para o jornal, o silêncio ou a cobertura limitada por parte da mídia japonesa contribui para minimizar a gravidade do caso e evitar o debate público sobre o crescimento do extremismo.

O texto ainda aponta um aumento recente de incidentes envolvendo cidadãos chineses no Japão, incluindo agressões físicas e atos de assédio. Esse cenário, segundo o editorial, reforça a percepção de uma crescente hostilidade social em relação à China.

Na análise apresentada, o avanço dessas tensões estaria ligado a políticas adotadas ao longo dos anos pelo governo japonês, incluindo revisões de livros didáticos de história, discursos sobre a chamada “ameaça chinesa” e disputas territoriais. Tais fatores, segundo o editorial, teriam contribuído para alimentar sentimentos nacionalistas e anti-China na sociedade.

O editorial também menciona mudanças recentes na política de defesa do Japão, como a ampliação das capacidades militares das Forças de Autodefesa, o desenvolvimento de armamentos de longo alcance e discussões sobre os chamados “Três Princípios Não Nucleares”. Para o Global Times, essas iniciativas indicariam uma transição de uma postura defensiva para capacidades ofensivas.

Diante desse cenário, o episódio da invasão à embaixada é tratado como um alerta internacional. O jornal defende que o Japão deve investigar o caso com rigor, punir o responsável e adotar medidas eficazes para garantir a segurança das representações diplomáticas estrangeiras, preservando sua credibilidade e compromisso com o direito internacional.