Comunidade internacional deve resistir firmemente ao novo militarismo do Japão, diz mídia chinesa

CGTN – O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Zhang Xiaogang, afirmou neste sábado (28), em entrevista à imprensa, que a comunidade internacional deve estar atenta à tentativa de ressurgimento do militarismo do Japão.

Zhang fez a declaração ao comentar a afirmação da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que o governo japonês vai revisar os regulamentos sobre segurança nacional e exportação de armas para enfrentar o que classificou como "aumento da ameaça militar da China no Mar do Leste e no Mar do Sul da China".

Zhang enfatizou que as ações militares chinesas visam defender a soberania territorial e os interesses de segurança, estão em conformidade com o Direito Internacional e com as leis nacionais e são plenamente razoáveis.

Segundo Zhang, o Japão está criando pretextos para ampliar sua força militar e realizar ambições políticas ocultas. A comunidade internacional precisa resistir às tentativas japonesas de minar os resultados da vitória da Segunda Guerra Mundial e a ordem internacional do pós-guerra, afirmou o porta-voz.

Fonte: CMG