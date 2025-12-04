Avião chinês inaugura rota mais longa do mundo e reduz tempo de viagem à América do Sul

247 - A China Eastern Airlines colocou em operação, nesta quinta-feira (4), o que passa a ser considerado o voo mais longo do mundo em sentido único. A nova rota liga Xangai a Buenos Aires, com escala em Auckland, e marca um avanço significativo na conectividade aérea entre os dois continentes.

Segundo o Global Times, a companhia aérea destacou que o voo MU745, partindo do Aeroporto Internacional de Pudong, percorre cerca de 20 mil quilômetros, cruzando hemisférios e estabelecendo um novo recorde global para trajetos comerciais.

Além da dimensão histórica, o lançamento representa uma redução superior a quatro horas no deslocamento entre a China e a América do Sul. Programada para duas frequências semanais, a rota inaugura um “corredor sul” sobre o Pacífico, uma alternativa inédita que melhora a ligação entre Ásia, Oceania e América do Sul.

Segundo a China Eastern, limitações operacionais e a distância extrema sempre exigiram escalas em voos entre China e América do Sul. Até então, a maioria das conexões utilizava rotas pelo hemisfério norte, passando pela Europa ou pela América do Norte, o que tornava a viagem mais longa, com duração média de 30 horas.

A opção pelo novo trajeto, com parada na Nova Zelândia, permite reduzir o tempo de viagem para aproximadamente 25 horas e amplia a oferta de conexões estratégicas. A empresa afirma que a mudança, além de agilizar o deslocamento, preenche uma lacuna histórica de voos diretos entre Xangai e grandes centros sul-americanos, reorganizando o mapa global de viagens aéreas.

A estreia do MU745 é considerada pela companhia um marco na integração entre os três continentes, reforçando o papel da China no avanço de rotas de longa distância e na ampliação do intercâmbio comercial e turístico.