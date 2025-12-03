TV 247 logo
      Maior rede de cafeterias da China promove café do Brasil em dezembro

      Luckin Coffee exibirá marca brasileira em 400 milhões de copos durante campanha nacional

      Maior rede de cafeterias da China promove café do Brasil em dezembro (Foto: Reprodução)

      247 - A maior rede de cafeterias da China, a Luckin Coffee, colocará a marca Café do Brasil em todos os copos vendidos durante o mês de dezembro. A iniciativa foi revelada nesta quarta-feira (3) pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil.

      No comunicado divulgado pela ApexBrasil, a instituição detalha que a ação integra a campanha “Brazil Season”, criada para ampliar a presença comercial do País no mercado chinês e fortalecer a imagem do Brasil entre consumidores da nação asiática.

      Segundo a agência, a Luckin Coffee — que ultrapassa 30 mil unidades em território chinês — deverá alcançar a marca de 400 milhões de copos estampados com a identidade brasileira ao longo da iniciativa. A estimativa diária é de cerca de 14 milhões de unidades circulando com o selo nacional.

      O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o caráter inédito da exposição. “Ao longo de um mês, o Brasil será o protagonista, estampado nos copos da Luckin Coffee em toda a China, um mercado que já reúne quase meio bilhão de consumidores de café”, afirmou. Segundo ele, a ação representa “uma oportunidade inédita de posicionamento e reforço da imagem do Brasil como origem de cafés premium no mercado chinês”.

      Ainda de acordo com a ApexBrasil, o ritmo das exportações brasileiras para a China em 2025 mostra avanço significativo. Entre janeiro e outubro, o País exportou US$ 335,1 milhões em café não torrado para o mercado chinês, superando em mais de 50% o total enviado ao longo de todo o ano de 2024, quando as vendas somaram US$ 213,6 milhões.

