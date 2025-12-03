Maior rede de cafeterias da China promove café do Brasil em dezembro

247 - A maior rede de cafeterias da China, a Luckin Coffee, colocará a marca Café do Brasil em todos os copos vendidos durante o mês de dezembro. A iniciativa foi revelada nesta quarta-feira (3) pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil.

No comunicado divulgado pela ApexBrasil, a instituição detalha que a ação integra a campanha “Brazil Season”, criada para ampliar a presença comercial do País no mercado chinês e fortalecer a imagem do Brasil entre consumidores da nação asiática.

Segundo a agência, a Luckin Coffee — que ultrapassa 30 mil unidades em território chinês — deverá alcançar a marca de 400 milhões de copos estampados com a identidade brasileira ao longo da iniciativa. A estimativa diária é de cerca de 14 milhões de unidades circulando com o selo nacional.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o caráter inédito da exposição. “Ao longo de um mês, o Brasil será o protagonista, estampado nos copos da Luckin Coffee em toda a China, um mercado que já reúne quase meio bilhão de consumidores de café”, afirmou. Segundo ele, a ação representa “uma oportunidade inédita de posicionamento e reforço da imagem do Brasil como origem de cafés premium no mercado chinês”.

Ainda de acordo com a ApexBrasil, o ritmo das exportações brasileiras para a China em 2025 mostra avanço significativo. Entre janeiro e outubro, o País exportou US$ 335,1 milhões em café não torrado para o mercado chinês, superando em mais de 50% o total enviado ao longo de todo o ano de 2024, quando as vendas somaram US$ 213,6 milhões.