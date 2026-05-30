Canadá e China defendem fortalecimento das relações bilaterais e do multilateralismo

247 – O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, defenderam nesta sexta-feira o aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países e a preservação do multilateralismo como base para a estabilidade internacional.

As declarações foram divulgadas pelo Global Times, em meio à visita de Wang Yi ao Canadá. Segundo o relato, Carney afirmou que Ottawa está disposta a trabalhar com Pequim para manter intercâmbios de alto nível e ampliar a cooperação em áreas como energia, finanças, agricultura e pesca.

Carney também declarou apoio do Canadá à realização, pela China, da reunião de líderes econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O primeiro-ministro afirmou ainda que seu governo está pronto para atuar em conjunto com Pequim na defesa e na prática do multilateralismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico global e para a paz e a estabilidade mundial.

Wang Yi, que também integra o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, afirmou que os fatos demonstram que uma relação melhor entre China e Canadá atende aos interesses dos dois países, corresponde às expectativas das partes envolvidas e representa a escolha correta para Ottawa.

O chanceler chinês ressaltou que não há choques de interesses fundamentais entre as duas nações e que existe amplo espaço para cooperação bilateral. Segundo Wang, China e Canadá devem defender o multilateralismo, o direito internacional e a autonomia estratégica.

Ele também destacou a importância de apoiar ativamente o livre comércio e uma economia mundial aberta, em um momento de tensões geopolíticas e disputas comerciais que pressionam a ordem econômica internacional.

A aproximação entre Canadá e China ocorre em um contexto de busca por maior estabilidade nas relações internacionais e de valorização de fóruns multilaterais como a APEC. Para Pequim, a cooperação com Ottawa pode fortalecer o diálogo entre economias do Pacífico e ampliar convergências em setores estratégicos.

Ao enfatizar energia, finanças, agricultura e pesca, Carney sinalizou áreas concretas de interesse para uma agenda bilateral mais pragmática. Já Wang Yi reforçou a visão chinesa de que a cooperação econômica e o respeito à autonomia estratégica podem abrir caminho para uma relação mais estável entre os dois países.