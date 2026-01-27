Canadá e China vivem melhor fase da relação, diz Mark Carney após visita oficial

247 - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que as relações entre Canadá e China estão “em seu melhor momento” e que a cooperação bilateral tem criado “enormes oportunidades para ambos os povos”. A declaração foi feita em uma publicação em rede social divulgada nesta terça-feira (27), no horário local, pouco depois de o líder canadense concluir uma visita oficial à China no início de janeiro.

A informação foi publicada originalmente pelo Global Times, que destacou que a viagem de Carney foi a primeira realizada por um primeiro-ministro canadense ao país asiático desde 2017. Segundo o chefe de governo, a aproximação recente marca a construção de uma nova parceria estratégica baseada em respeito mútuo e ambição compartilhada. “Ao forjar uma nova parceria estratégica baseada no respeito e na ambição, nossas nações estão trabalhando para renovar essa relação, criando maior estabilidade, segurança e prosperidade”, escreveu Carney na publicação.

A visita oficial resultou em avanços concretos no diálogo econômico. De acordo com o Ministério do Comércio da China, os dois países chegaram a acordos específicos para tratar de questões comerciais relacionadas a veículos elétricos, produtos de aço e alumínio, colza, além de produtos agrícolas e aquáticos. As informações foram divulgadas em 17 de janeiro pela agência de notícias Xinhua.

Antes da publicação sobre a relação com a China, Carney também comentou o cenário comercial com os Estados Unidos. No sábado anterior, ele defendeu a ideia de “comprar produtos canadenses” e “construir produtos canadenses” como resposta à ameaça de novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump declarou a intenção de impor uma tarifa de 100% sobre produtos canadenses importados pelos EUA.

Na segunda-feira, Carney afirmou que o Canadá está concentrado em fortalecer sua resiliência econômica e diversificar parcerias comerciais, com o objetivo de reduzir a dependência do mercado norte-americano. Ele avaliou que a recente ameaça de tarifas por parte de Trump ocorreu em um contexto mais amplo de negociações comerciais, especialmente em função da próxima revisão do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), segundo a Xinhua.

O tema também foi comentado por Pequim. Ao se manifestar sobre a possível imposição de tarifas pelos Estados Unidos, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que Pequim defende uma abordagem cooperativa nas relações internacionais. “A China acredita que os países precisam abordar as relações bilaterais com um espírito de ganha-ganha, em vez de uma mentalidade de soma zero, e por meio da cooperação, em vez do confronto”, declarou.

Guo Jiakun acrescentou que China e Canadá estabeleceram “um novo tipo de parceria estratégica” e alcançaram entendimentos sobre como lidar adequadamente com questões econômicas e comerciais. Segundo ele, essa relação “reflete o espírito de igualdade, abertura e inclusão, cooperação pacífica e benefício mútuo”, não é direcionada contra terceiros e “serve aos interesses comuns dos povos de ambos os países”, contribuindo para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade globais.