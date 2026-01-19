Visita do primeiro-ministro canadense à China abre novo capítulo para relações bilaterais

CGTN – O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, realizou uma visita oficial à China entre os dias 14 e 17 deste mês e se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, na última sexta-feira (16) em Beijing.

O líder chinês indicou que os dois países devem ser parceiros com desenvolvimento comum e respeito, confiança e coordenação mútuas. Após o encontro, os líderes lançaram uma declaração conjunta, segundo a qual, os dois lados concordaram em promover a nova parceria estratégica China-Canadá. Além disso, foram também assinados oito acordos de cooperação bilateral.

Vale lembrar que desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1970, os laços entre a China e o Canadá estavam por muito tempo na vanguarda das relações da China com os países ocidentais.

No entanto, nos últimos anos, as relações bilaterais ficaram tensas devido a certas ações irracionais tomadas pelo então governo canadense. A virada surgiu em 2025, após Mark Carney assumir o cargo de primeiro-ministro do Canadá. O novo governo canadense quer promover uma parceria estratégica com a China.

Em outubro do ano passado, Xi Jinping e Mark Carney tiveram uma reunião em Gyeongju, na Coreia do Sul, e os dois alcançaram importante consenso de melhorar as relações entre os dois países.

Como as duas partes promoverão o desenvolvimento saudável, estável e sustentável das relações bilaterais?

Primeiro, a confiança política mútua é o ponto central. Mark Carney disse que a parte canadense persiste no princípio de Uma só China. A declaração conjunta também esclarece que os dois lados vão promover a nova parceria estratégica China-Canadá com base no respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos.

Segundo, o desenvolvimento e a cooperação são as forças motrizes. A China é agora o segundo maior parceiro comercial do Canadá. Uma pesquisa realizada pela Ipsos, uma das principais empresas de pesquisa de mercado do mundo, apontou que mais da metade dos canadenses apoia a decisão de fortalecer contatos e cooperações econômicas com a China.

Terceiro, o entendimento mútuo entre os povos é a base. A China e o Canadá têm uma amizade tradicional. Cem anos atrás, trabalhadores chineses foram ao Canadá para participar da construção ferroviária. Durante a Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, o médico Norman Bethune veio à China e se sacrificou pelo país.

Como dois importantes países da Ásia-Pacífico e do mundo, tanto a China como o Canadá são defensores do multilateralismo e do comércio livre. A coordenação entre as duas nações pode trazer mais estabilidade para o mundo e promover uma governança global mais justa e razoável.

Fonte: CMG