CEO da Nvidia defende maior cooperação em IA entre EUA e China

247 - O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que o avanço da Mythos, da Anthropic PBC, indica que os Estados Unidos deveriam buscar maior cooperação com a China, permitindo que pesquisadores de inteligência artificial das duas maiores economias do mundo estabeleçam consensos sobre o uso seguro de uma tecnologia cada vez mais poderosa, segundo reportagem da Reuters divulgada nesta quinta-feira.

No contexto do rápido desenvolvimento do setor de IA na China, o apelo de Huang por cooperação — assim como a preocupação subjacente — evidencia uma crescente divergência entre o interesse do setor empresarial dos EUA em uma abordagem pragmática e a política cada vez mais restritiva adotada por Washington, segundo avaliação de um especialista chinês.

Huang fez as declarações em entrevista concedida na quarta-feira ao podcast Dwarkesh, focado em tecnologia, de acordo com a Reuters. Ele demonstrou preocupação com o fato de que as tensões entre EUA e China em temas comerciais e de segurança têm dificultado a coordenação em pesquisas consideradas essenciais.

"Esta é uma área que está claramente faltando por causa da nossa atual postura de tratar a China como adversária", afirmou. "É essencial que nossos pesquisadores de IA e os pesquisadores deles estejam, de fato, conversando", disse, segundo a Reuters.

Embora tenha declarado que deseja que os Estados Unidos vençam a corrida da IA, Huang ressaltou que o diálogo e a cooperação em pesquisa são provavelmente o caminho mais seguro, destacando a importância de que ambos os lados estabeleçam limites claros sobre usos indevidos da tecnologia.

"A cooperação também é uma posição defendida pela China. O avanço da IA deve ser um esforço global, e somente por meio de uma colaboração mais profunda a tecnologia poderá se desenvolver melhor no mundo e beneficiar a todos. No entanto, a julgar pela abordagem de Washington, sua hostilidade em relação à China no setor de IA, combinada com a desconfiança persistente sobre a ascensão econômica e tecnológica chinesa, tem permanecido notavelmente consistente", afirmou He Weiwen, pesquisador sênior do Centro para China e Globalização, ao Global Times nesta quinta-feira.

Com o avanço acelerado da IA, o desenvolvimento de estruturas e normas de segurança não tem acompanhado o mesmo ritmo — uma preocupação destacada por Huang, que defende a necessidade de esforços conjuntos entre países para enfrentar esse desafio. Observadores do setor avaliam que a estratégia de Washington, que combina contenção com engajamento seletivo, tende a prolongar esse cenário de incerteza.

Apesar de aprovado em revisões de segurança, o chip H200 da Nvidia destinado ao mercado chinês teve suas vendas interrompidas por uma análise de segurança nacional dos EUA, sem entregas registradas até o fim de fevereiro, segundo a Reuters.

Além disso, empresas norte-americanas de IA e robótica teriam pressionado recentemente legisladores a adotar medidas contra fabricantes chineses de robôs — citando especificamente a Unitree Robotics — com base no aumento da concorrência e em preocupações relacionadas à segurança nacional, conforme relatos da mídia e registros de uma audiência no Congresso divulgados em meados de março.

Nesta quinta-feira, está prevista uma audiência intitulada "A campanha da China para roubar a liderança dos EUA em IA", embora o Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês ainda não tenha divulgado mais detalhes.

He Weiwen criticou a postura de longa data dos EUA, afirmando que ela contraria as necessidades do desenvolvimento tecnológico e industrial. Diante das divisões internas no país, ele afirmou que as empresas chinesas devem adotar uma estratégia dupla: opor-se à política de contenção e, ao mesmo tempo, manter diálogo com setores norte-americanos favoráveis à cooperação.

Questionado sobre se os controles de exportação dos EUA têm limitado a China, Huang afirmou na quarta-feira que o mercado chinês não enfrenta restrições significativas de capacidade computacional, devido à abundância de recursos energéticos, à capacidade de produzir chips convencionais e à possibilidade de integrar múltiplos processadores, segundo a Reuters.

Em 14 de janeiro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que, ao mesmo tempo em que impulsiona seu próprio desenvolvimento por meio da inovação, o país compartilha seus avanços com o restante do mundo e se compromete a levar os benefícios da ciência e tecnologia a toda a humanidade.

"Também lançamos a Iniciativa Global de Governança de IA, que defende a construção de um ambiente internacional aberto, justo e não discriminatório para a inovação. A China continuará atuando com espírito de abertura e cooperação, se opondo a barreiras tecnológicas, reduzindo a lacuna científico-tecnológica e promovendo o compartilhamento dos resultados da inovação para o desenvolvimento e prosperidade globais", afirmou Mao.

Sobre as medidas dos EUA contra o setor tecnológico chinês e o que chamou de “expansão excessiva do conceito de segurança nacional”, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tais práticas tendem a produzir efeitos contrários e prejudicar o próprio dinamismo inovador dos Estados Unidos.