China pede respeito à soberania do irã no Estreito de Ormuz

247 - O governo chinês reforçou a necessidade de respeito à soberania do Irã no Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo em que destacou a importância de garantir a segurança e a liberdade da navegação internacional na região. A posição foi apresentada pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante conversa com o chanceler iraniano, Seyed Abbas Araghchi.

As informações foram divulgadas pelo jornal Global Times, que relatou o teor do diálogo entre os dois diplomatas. Segundo a publicação, Wang Yi também ressaltou a necessidade de proteger os direitos legítimos do Irã como país localizado ao longo de uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

Durante a conversa telefônica, o chefe da diplomacia chinesa enfatizou que a soberania e a segurança do Irã devem ser preservadas, especialmente diante da relevância geopolítica do Estreito de Ormuz, por onde transita uma parcela significativa do comércio global de energia.

Wang Yi, que também integra o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, destacou ainda que a estabilidade da região depende da garantia da livre circulação de embarcações e da manutenção da segurança marítima no estreito.

O posicionamento de Pequim ocorre em meio à crescente atenção internacional sobre o Estreito de Ormuz, considerado um ponto sensível para o equilíbrio energético global e para as relações diplomáticas no Oriente Médio.