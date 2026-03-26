China apresenta "matilha robótica" armada com micromísseis em exercício militar urbano

247 - A mídia chinesa divulgou nesta quinta-feira (26) um exercício de guerra urbana com a mais recente geração de unidades robóticas, batizadas de “lobo”. As máquinas foram descritas como possuindo 'corpos mais robustos, cérebros mais inteligentes e capacidades prontas para o combate', de acordo com reportagem do Global Times.

Um especialista chinês em assuntos militares afirmou ao Global Times que esses sistemas, não tripulados, podem assumir tarefas de alto risco na linha de frente, ampliar a consciência situacional em tempo real no campo de batalha e melhorar tanto a flexibilidade operacional quanto o poder de dissuasão psicológica em combates urbanos.

O Instituto de Pesquisa em Automação Co., Ltd., pertencente ao China South Industries Group Corporation, desenvolveu de forma independente o novo sistema de matilha robótica, capaz de transportar uma gama mais ampla de armamentos, incluindo micromísseis e lançadores de granadas, permitindo supressão de fogo eficaz contra alvos, segundo a CCTV News.

De acordo com as funções de missão, os lobos robóticos são classificados em unidades de reconhecimento, unidades de ataque e unidades de apoio. Em comparação com a geração anterior, os novos modelos apresentam estabilidade e mobilidade aprimoradas. Eles podem atravessar rapidamente escombros irregulares, alcançando velocidade máxima de 15 quilômetros por hora. Esse nível de mobilidade permite operar com facilidade em áreas urbanas, ruínas, litorais e terrenos arenosos. Com 12 graus de liberdade nas articulações dos membros — imitando lobos reais —, são altamente ágeis e capazes de alterar dinamicamente seus modos de locomoção. Mesmo transportando cargas de até 25 quilos, conseguem superar obstáculos de até 30 centímetros graças ao aumento da potência dos motores. Essa adaptabilidade permite avançar em terrenos montanhosos ou manobrar entre ruínas urbanas, alcançando quase cobertura operacional total, informou a CCTV News.

A matilha robótica também pode realizar tomada de decisão coordenada, com cada unidade compartilhando dados de sensores em tempo real para formar um quadro operacional comum. Isso possibilita colaboração autônoma, avaliação conjunta e ações sincronizadas, segundo a emissora. Imagens exibiram um cenário de combate urbano coordenado envolvendo unidades aéreas e terrestres. Ao chegar à área-alvo, duas unidades de reconhecimento trabalharam em conjunto para mapear o ambiente e transmitir os dados para um terminal de comando com três telas. Esse sistema funciona como o centro operacional da matilha, capaz de integrar dados da linha de frente em tempo real e coordenar múltiplas unidades robóticas — além de drones aéreos — permitindo operações conjuntas ar-terra.

Em operações reais, os lobos robóticos normalmente realizam reconhecimento automático de alvos e pontaria, enquanto operadores humanos autorizam o engajamento. Dependendo da missão, também podem ser equipados com diferentes tipos de armamento, informou a CCTV News. Outro relatório publicado pelo canal militar da CCTV News nesta quinta-feira revelou que o sistema já entrou em produção em massa.

Ao discutir a importância da utilização de sistemas robóticos “lobo” e outros equipamentos não tripulados na guerra urbana, o especialista militar Zhang Junshe afirmou ao Global Times que seu valor pode ser compreendido em diversas dimensões-chave. O combate urbano é altamente complexo, frequentemente envolvendo posições de tiro ocultas, dispositivos explosivos e espaços confinados. A entrada direta de soldados apresenta riscos significativos. Sistemas não tripulados, como os lobos robóticos, podem entrar primeiro em áreas perigosas para realizar reconhecimento, testar o fogo inimigo e executar missões de ataque, assumindo funções de alto risco no lugar das tropas humanas e reduzindo significativamente as baixas, afirmou Zhang.

Essas plataformas podem ser equipadas com radares, sensores térmicos e sensores acústicos, permitindo coleta de dados em tempo real e a construção de uma visão tridimensional do campo de batalha, fornecendo aos comandantes informações precisas para tomada de decisão. Segundo o especialista, eles também superam as limitações de mobilidade dos equipamentos convencionais em ambientes urbanos, oferecendo maior flexibilidade tática. Além disso, seus movimentos imprevisíveis e poder de fogo podem gerar pressão psicológica sobre adversários, afetando moral, eficiência de combate e capacidade de decisão.

No desfile militar do Dia da Vitória da China, realizado em setembro de 2025 para marcar o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Segunda Guerra Mundial antifascista, os lobos robóticos integraram a unidade terrestre de combate não tripulada que participou da parada. A aplicação madura de sistemas não tripulados depende de redes robustas de combate baseadas em informação e de forte capacidade de resistência à interferência eletrônica. A China tem investido intensamente nessas áreas, alcançando prontidão operacional.

A tecnologia chinesa de combate terrestre não tripulado está atualmente entre as melhores do mundo, afirmou o especialista militar Wang Yunfei ao Global Times em entrevista anterior.