China divulga avanços científicos de 2025 e destaca missão lunar

247 - A China anunciou os dez principais avanços científicos de 2025 durante a cerimônia de abertura da Conferência Anual do Fórum de Zhongguancun (ZGC Forum), realizada nesta quarta-feira (25), em Pequim. A seleção reúne descobertas relevantes em áreas estratégicas, como exploração espacial, energia e novos materiais, evidenciando o avanço da pesquisa básica no país.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Global Times, a lista foi elaborada pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, responsável pela curadoria das principais inovações científicas do país.

Entre os destaques está a missão Chang’e-6, que trouxe amostras inéditas do lado oculto da Lua. A análise desse material permitiu, pela primeira vez, compreender a história evolutiva dessa região lunar e os impactos de grandes colisões que moldaram sua superfície ao longo do tempo.

Outro avanço relevante foi o desenvolvimento de um método inovador para a produção em escala de filmes de diamante flexíveis e ultrafinos. A tecnologia tem potencial para aplicações em diversos setores, incluindo eletrônica avançada e dispositivos de alta precisão.

Na área de energia, o Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), uma das principais instalações científicas voltadas à fusão nuclear controlada, alcançou operação estável em temperaturas de até 100 milhões de graus Celsius. O resultado representa um passo significativo rumo ao domínio de uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável.

Segundo Dou Xiankang, diretor da fundação responsável pela seleção, o processo anual de escolha dos principais avanços científicos do país teve início em 2005. Nesta edição, os dez destaques foram selecionados entre mais de 600 resultados considerados inovadores no campo da pesquisa básica.

O Fórum de Zhongguancun 2026 ocorre entre os dias 25 e 29 de março e tem como tema central a integração entre inovação tecnológica e industrial, reforçando o papel estratégico da ciência no desenvolvimento econômico e tecnológico da China.