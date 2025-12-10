China apresenta novo plano estratégico para América Latina e Caribe

247 - O governo chinês divulgou nesta quarta-feira (10) um novo Livro de Políticas para a América Latina e o Caribe, ampliando seu posicionamento estratégico em relação à região. Trata-se do terceiro documento desse tipo publicado em menos de vinte anos, conforme informou a agência Xinhua.

De acordo com a agência, a China havia apresentado sua primeira versão do documento em novembro de 2008 e a segunda em novembro de 2016. A nova publicação atualiza diretrizes, reafirma compromissos e sinaliza continuidade no aprofundamento das relações políticas, econômicas e de cooperação com países latino-americanos e caribenhos.

O texto divulgado pelo governo chinês consolida a política externa de longo prazo para a região, que se tornou um eixo estratégico nas últimas décadas devido ao avanço de parcerias comerciais, investimentos e programas de desenvolvimento. A iniciativa ocorre em um contexto de transformação global, no qual Pequim busca fortalecer laços multilaterais e ampliar sua presença em mercados emergentes.

Com a publicação do terceiro Livro de Políticas, a China reafirma seu interesse permanente na América Latina e no Caribe, destacando a importância da região para sua estratégia internacional.

“Como país em desenvolvimento e membro do Sul Global, a China sempre se mostrou solidária com o Sul Global, incluindo a América Latina e o Caribe (ALC), em todos os momentos.

Nos últimos anos, o presidente chinês Xi Jinping estabeleceu uma série de importantes iniciativas e medidas para fortalecer o relacionamento e a cooperação entre a China e a ALC em todas as áreas, adicionando novas dimensões a essa relação. O governo chinês divulga, por meio deste documento, o terceiro documento de política da China sobre a ALC, com o objetivo de compartilhar experiências, planejar o futuro, elaborar a política da China para a ALC e elevar as relações e a cooperação entre os dois lados em diversas áreas a um novo patamar.”

“A América Latina e o Caribe (ALC) são uma parte importante do Sul Global e uma força fundamental para a paz e a estabilidade mundiais, bem como para o desenvolvimento e a prosperidade globais. Nos últimos anos, os países da ALC têm explorado ativamente caminhos de desenvolvimento adequados às suas condições nacionais, buscando força por meio da união e participando da governança global, com sua influência global em constante crescimento.

A região como um todo possui uma gloriosa tradição de independência e união para alcançar a força, e desfruta de perspectivas promissoras. Ela representa uma força essencial no processo rumo a um mundo multipolar e à globalização econômica.”

O documento ressalta que são prósperas entre a China e a América Latina e o Caribe e aponta que a China une forças com a América Latina e o Caribe para promover os cinco programas para a construção de uma comunidade China-América Latina e Caribe com um futuro compartilhado.

Leia a íntegra