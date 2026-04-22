China lança primeira rede "Pré-6G" e aproxima tecnologia da realidade

247 - A China colocou em operação, na terça-feira (21), sua primeira rede de testes Pré-6G, na cidade de Nanquim, capital da província de Jiangsu, no leste do país, informou a CCTV News. Para analistas do setor, o avanço representa mais um passo concreto na transição do 6G do campo experimental para aplicações no mundo real.

A nova rede integra tecnologias inovadoras de 6G à infraestrutura já existente de 5G, oferecendo alta largura de banda, cobertura de longo alcance, baixa latência determinística e integração nativa de inteligência artificial (IA). Segundo a CCTV News, suas capacidades podem alcançar níveis até 10 vezes superiores aos do 5G.

O sistema já vem sendo utilizado em testes estruturados em áreas como inspeções de baixa altitude, manufatura industrial, inteligência incorporada e comunicações holográficas. De acordo com a reportagem, isso marca a evolução do 6G da fase de validação de tecnologias-chave para um novo estágio de verificação de capacidades em nível de sistema — um passo fundamental para a futura padronização e aplicação industrial da tecnologia.

Atualmente, já existe o 5G-Advanced (5G-A), considerado a etapa evolutiva do 5G. Nesse contexto, o Pré-6G surge como uma integração progressiva de tecnologias do 6G às redes 5G existentes, ampliando suas capacidades, explicou Ma Jihua, analista veterano de mercado, ao Global Times na terça-feira.

Segundo Ma, a relevância desse tipo de iniciativa está na possibilidade de testar e aplicar padrões emergentes do 6G. Ele também destacou que a nova fase ajuda a atender à crescente demanda por comunicações mais avançadas em setores estratégicos, como novos materiais, novas energias, economia de baixa altitude e indústria aeroespacial, especialmente no contexto do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

A China já possui a maior rede 5G do mundo, com rápida expansão em setores como indústria, mineração, energia e saúde, de acordo com dados do setor. Essa infraestrutura robusta cria uma base sólida para a evolução rumo ao 6G.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, Xie Cun, chefe do departamento de desenvolvimento de informação e comunicações do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, afirmou que, até o fim de março, o país contava com 4,958 milhões de estações-base 5G. Paralelamente, o 5G-A já alcança 330 cidades.

O avanço do 5G também impulsionou inovações em diversas áreas, incluindo inteligência artificial e internet industrial, o que vem gerando uma demanda crescente por tecnologias 6G, afirmou Ma. Nesse cenário, a evolução contínua do 5G e do Pré-6G pode permitir à China conquistar vantagem inicial na definição dos padrões globais do 6G, acrescentou.

De acordo com o 15º Plano Quinquenal, o governo chinês pretende intensificar esforços em pesquisa tecnológica, desenvolvimento de produtos, fortalecimento de empresas e construção de ecossistemas em diversos setores, incluindo o 6G.

Com o início do novo ciclo de planejamento neste ano, espera-se o surgimento de aplicações emergentes, como robótica e inteligência artificial, ampliando as oportunidades para o desenvolvimento do 6G e fortalecendo o dinamismo da economia real, concluiu Ma.