247 - O Japão acelera o rearmamento e amplia tensões na Ásia-Pacífico com um acordo militar bilionário e mudanças na lei que indicam avanço da remilitarização, segundo avaliação que tem gerado alertas na comunidade internacional. O movimento inclui novas parcerias estratégicas, flexibilização das regras de exportação de armas e maior presença militar na região, em meio a críticas sobre possíveis impactos na estabilidade regional.

De acordo com editorial publicado pelo jornal chinês Global Times, o Japão tem intensificado ações imprudentes no campo militar e de segurança. O texto destaca que, no sábado, Japão e Austrália firmaram um acordo de armas avaliado em US$ 7 bilhões, considerado a exportação militar mais significativa do país desde a flexibilização de restrições em 2014.

Segundo o editorial, essa iniciativa marca um avanço relevante na estratégia japonesa de se desvincular das limitações impostas após a Segunda Guerra Mundial. O país vem adotando medidas graduais para expandir sua atuação militar, incluindo a reformulação de diretrizes sobre exportação de armamentos, rebatizadas como “transferência de equipamentos e tecnologia de defesa” ainda durante o governo de Shinzo Abe.

O texto também aponta que, durante o conflito entre Rússia e Ucrânia, o Japão abriu exceções para exportar armas letais sob o argumento de cooperação com aliados ocidentais. Agora, o governo japonês avalia ampliar ainda mais essa flexibilização, com propostas que permitiriam exportações sem necessidade de aprovação parlamentar prévia.

Outro ponto destacado é o aumento expressivo dos gastos com defesa, acompanhado pela reativação do complexo industrial militar japonês. Empresas como Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries voltaram a ocupar posições de destaque no setor global de armamentos, impulsionadas por contratos internos e externos.

No campo geopolítico, o editorial afirma que o Japão busca ampliar sua inserção em alianças estratégicas, como o AUKUS, formado por Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A possível venda de navios de guerra à Austrália e acordos de cooperação militar poderiam ampliar a capacidade operacional japonesa fora de seu território.

A publicação também menciona o estreitamento das relações do Japão com a OTAN, evidenciado por visitas recentes de diplomatas da aliança ao país. Paralelamente, ações militares no entorno de Taiwan, como a passagem de um destróier japonês pelo estreito da região, são apontadas como fator de tensão adicional.

Em resposta a esse episódio, autoridades chinesas apresentaram protestos formais, enquanto forças militares do país acompanharam a movimentação da embarcação japonesa. O editorial sustenta que tais ações refletem uma estratégia mais ampla de fortalecimento militar e projeção de poder na região.

Ainda segundo o Global Times, a combinação de mudanças legais, expansão industrial e alinhamentos estratégicos revela uma lógica de rearmamento baseada na percepção de ameaças externas e na busca por maior protagonismo militar. O texto alerta que esse movimento pode afetar a estabilidade regional e reacender preocupações históricas ligadas ao militarismo japonês.

O editorial conclui que a comunidade internacional deve acompanhar atentamente essas transformações e reforçar mecanismos que preservem a ordem estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial, diante do que classifica como uma tendência de crescente militarização no Japão.