China reage a declarações de Trump e reafirma que Taiwan é assunto interno

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China reagiu publicamente às mais recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a situação de Taiwan, reforçando que o tema diz respeito exclusivamente à soberania chinesa. A manifestação ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (9), informa o Global Times.Ao comentar uma entrevista concedida por Trump ao jornal The New York Times, na qual o presidente norte-americano afirmou que ficaria “muito infeliz” caso a China tentasse alterar o status quo em Taiwan durante seu mandato, a diplomacia chinesa reiterou sua posição histórica sobre o tema.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e que a chamada questão de Taiwan é “puramente um assunto interno da China”. Segundo ela, a resolução desse tema cabe exclusivamente ao povo chinês e “não admite interferência externa”.

As declarações reforçam a linha adotada pela China em relação à tentativa de interferência estrangeira na ilha, que é parte integrante de seu território.