China realiza patrulhas no Mar do Sul e critica ação das Filipinas

247 - O Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular (ELP) da China realizou patrulhas de rotina no Mar do Sul da China entre os dias 9 e 12 de abril, em meio ao aumento das tensões na região, informa o Global Times. A movimentação ocorre no contexto de críticas de Pequim às “patrulhas conjuntas” promovidas pelas Filipinas com países de fora da região, consideradas pelo governo chinês como fator de instabilidade.

Um comunicado oficial do Capitão de Corveta Zhai Shichen, porta-voz do Comando do Teatro Sul do ELP, publicado nesta segunda-feira (13), destaca que as ações chinesas fazem parte de operações regulares de monitoramento e defesa dos interesses do país no Mar do Sul da China.

De acordo com o porta-voz, a iniciativa filipina de envolver países extrarregionais em operações conjuntas no Mar do Sul da China tem contribuído para aumentar a tensão. “As Filipinas mobilizaram países extraterritoriais para organizar as chamadas ‘patrulhas conjuntas’, que perturbaram o Mar do Sul da China e prejudicaram a paz e a estabilidade regional”, afirmou Zhai Shichen.

O militar destacou ainda que as forças chinesas estão preparadas para agir diante desse cenário. “As forças do comando defenderão resolutamente a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, e salvaguardarão firmemente a paz e a estabilidade regional”, declarou.

O Mar do Sul da China é uma das regiões mais sensíveis do ponto de vista geopolítico, com disputas envolvendo diversos países do Sudeste Asiático.