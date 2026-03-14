Iniciativa de Segurança Global da China surge como referência para crise no Oriente Médio

247 - A guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, já se prolonga por duas semanas e levanta temores de uma crise global no mercado de petróleo. Em meio ao agravamento do conflito, a postura diplomática da China passou a atrair atenção internacional e a provocar debates sobre seu papel na busca por uma solução política para a crise.A avaliação foi publicada em editorial do Global Times, que analisa as iniciativas de Pequim para reduzir as tensões regionais e critica narrativas difundidas em setores da mídia ocidental que acusam o país de “indiferença” ou de ter “abandonado o Irã”. Segundo o jornal chinês, tais interpretações distorcem os fatos e contribuem para confundir ainda mais o cenário geopolítico do Oriente Médio.

Pressão internacional por cessar-fogo

Os confrontos militares reacenderam temores de uma escalada regional, com impactos que vão além das fronteiras do Oriente Médio. Diante desse cenário, cresce o consenso entre países da região e a comunidade internacional de que um cessar-fogo imediato é necessário para evitar um agravamento da crise e permitir a retomada das negociações diplomáticas.

Embora não seja parte direta do conflito, a China intensificou esforços de mediação desde o início da guerra. Entre os dias 1º e 12 de março, autoridades chinesas mantiveram conversas telefônicas com ministros das Relações Exteriores de diversos países, incluindo Rússia, Omã, Irã, França, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Paquistão, Catar e Egito.

Paralelamente, Pequim enviou um enviado especial ao Oriente Médio com o objetivo de ampliar as negociações e contribuir para a redução das tensões. De acordo com o editorial, esses movimentos diplomáticos têm sido cada vez mais reconhecidos pelos países da região como esforços relevantes para abrir espaço ao diálogo.

Cinco princípios para lidar com a crise

Durante coletiva de imprensa realizada em 8 de março, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, apresentou cinco princípios considerados fundamentais para lidar com a situação envolvendo o Irã. Entre eles estão o respeito à soberania nacional, a rejeição ao uso abusivo da força, a não interferência em assuntos internos, a busca por soluções políticas e o papel construtivo das grandes potências.

Segundo o editorial do Global Times, esses princípios oferecem diretrizes claras para reduzir a escalada militar e abrir caminhos para uma solução negociada.

Nas conversas com diferentes atores regionais, a posição chinesa tem se mantido constante. O país defende que o uso da força não deve ser o mecanismo para resolver disputas e afirma que a forma mais eficaz de evitar uma deterioração adicional da situação é o fim das operações militares conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel.

Pequim também expressa oposição à ampliação dos ataques e condena ações indiscriminadas contra civis e alvos não militares. Ao mesmo tempo, apoia a ideia de que os países do Golfo tenham papel central na definição do futuro da região.

Narrativas contraditórias no Ocidente

O editorial argumenta que diferentes análises publicadas em veículos ocidentais apresentam versões contraditórias sobre o papel da China na crise. Algumas afirmam que Pequim teria abandonado o Irã, enquanto outras sugerem que o país estaria protegendo Teerã.

Há ainda interpretações que dizem que a China se beneficiaria do conflito, ao passo que outras apontam o país como prejudicado pela guerra. Para o jornal, o fato de narrativas opostas aparecerem em um mesmo ambiente midiático demonstra inconsistências e revela a presença de disputas informacionais.

De acordo com o texto, esse cenário reflete uma mentalidade herdada da Guerra Fria e estratégias de guerra de informação que tentariam enquadrar o conflito como parte de um confronto entre blocos geopolíticos.

Histórico de mediação chinesa na região

O editorial também recorda que a China tem buscado ampliar sua atuação diplomática no Oriente Médio nos últimos anos. Um exemplo citado é a reaproximação entre Irã e Arábia Saudita em março de 2023, mediada por Pequim, considerada um marco relevante para a redução das tensões regionais.

Outro ponto destacado é a atuação chinesa no Conselho de Segurança da ONU em defesa da questão palestina. Segundo o texto, em 2025 o país se pronunciou quase 30 vezes sobre o tema na organização.

Além disso, Pequim apresentou propostas relacionadas a temas sensíveis da região, incluindo o programa nuclear iraniano, o conflito no Iêmen e a situação na Síria.

Especialistas citados no editorial apontam que o fato de a China manter relações diplomáticas estáveis com diferentes países do Oriente Médio contribui para que seja vista como um mediador potencialmente eficaz em disputas regionais.

Iniciativa de Segurança Global como referência

No centro da estratégia chinesa está a Iniciativa de Segurança Global, proposta por Pequim como um modelo baseado em segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável.

De acordo com o editorial, essa visão pode servir como referência para enfrentar os desafios de segurança no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que busca responder às preocupações legítimas de todas as partes envolvidas.

O texto sustenta que, diante da intensificação do conflito, a comunidade internacional precisa encontrar um caminho que interrompa o ciclo de retaliações e crie condições para a retomada do diálogo.

Defesa da paz e estabilidade regional

O editorial conclui que os povos do Oriente Médio não precisam de novas guerras e defende a ampliação dos esforços internacionais para alcançar um cessar-fogo.

Segundo o Global Times, a China não tomou partido no conflito, mas busca atuar em favor da paz, da justiça e do humanitarismo por meio de iniciativas diplomáticas e de diálogo.

Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Pequim afirma que continuará trabalhando para promover a estabilidade na região e apoiar soluções políticas capazes de restaurar a paz no Oriente Médio.