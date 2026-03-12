Chancelaria chinesa: China continua comprometida com paz no Oriente Médio

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta quarta-feira (11) que o país continuará reforçando a comunicação com todas as partes envolvidas nas atuais tensões no Oriente Médio, e desempenhará um papel construtivo para aliviá-las e restaurar a paz.

Em uma coletiva de imprensa, Guo declarou que nos últimos dias, o chanceler chinês, Wang Yi, tem dado continuidade a seus esforços diplomáticos em relação à situação do Irã, mantendo conversas telefônicas com homólogos de vários países para promover a reconciliação na região.

“Desde o início do conflito, a China tem apelado por um cessar-fogo e pelo retorno ao diálogo e às negociações, insistindo na resolução política”, lembrou o diplomata.

Guo Jiakun salientou que, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e amigo sincero dos países do Oriente Médio, a China continuará seus esforços pela paz e defenderá a equidade e a justiça.

Na mesma ocasião, Guo afirmou que a posição da China de se opor à implantação do sistema de Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude (THAAD) dos EUA na República da Coreia permanece inalterada.

tradução: Shi Liang

revisão: Mariana Yante