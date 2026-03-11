247 – O interesse internacional pelas “duas sessões” da China cresceu de forma expressiva e revela uma demanda cada vez maior do mundo por estabilidade, previsibilidade e boa governança. A avaliação foi feita em editorial publicado pelo Global Times, que destaca a intensificação da cobertura da imprensa estrangeira sobre o principal evento político anual chinês e sustenta que a atenção global reflete o desejo de compreender como Pequim pretende continuar oferecendo respostas concretas a um cenário internacional marcado por conflitos, volatilidade econômica e incerteza estratégica.

Segundo o editorial do Global Times, dados do Global Times Institute mostram que o número de reportagens da imprensa estrangeira sobre as duas sessões disparou por dois anos consecutivos. Um dos sinais mais eloquentes desse interesse, de acordo com o texto, foi a corrida de jornalistas para acompanhar a entrevista coletiva sobre a política externa chinesa: antes mesmo do início do evento, profissionais da imprensa já aguardavam na fila desde as 4h da manhã. Duas horas antes da coletiva, os 360 assentos estavam ocupados, enquanto repórteres se acomodavam até mesmo nos corredores.

O texto sustenta que esse nível de mobilização confirma que as duas sessões deixaram de ser apenas um acontecimento doméstico da política chinesa para se transformar em um “momento para o mundo”. Nas palavras do editorial, “neste exato momento, o mundo inteiro está observando a China”. A frase resume o diagnóstico central do artigo: em um contexto global cada vez mais instável, cresce o interesse internacional em escutar a voz da China e compreender o rumo de suas decisões políticas, econômicas e diplomáticas.

Mudança no tom da cobertura internacional

O editorial chama atenção para uma transformação importante na forma como os meios de comunicação estrangeiros acompanham as duas sessões. Segundo o texto, a cobertura internacional estaria migrando de uma postura de mera observação para uma abordagem mais analítica, e de uma procura por “problemas” para uma busca por “respostas”. Essa mudança, argumenta o Global Times, não seria casual, mas resultado do amadurecimento da percepção internacional sobre a governança chinesa, sua estabilidade institucional e sua racionalidade estratégica.

Entre os exemplos citados, o jornal francês Le Monde voltou seu foco para o objetivo de “transformar a China em uma superpotência tecnológica”. O site alemão China.Table observou que a meta de crescimento cautelosa adotada por Pequim está inserida numa delicada transição para um “novo modelo de prosperidade”. A CNN, por sua vez, descreveu a estratégia chinesa de desenvolvimento de alta tecnologia como um “plano para vencer o futuro”. Já o jornal argentino Clarín afirmou que “enquanto o mundo queima, a China define o futuro”.

Ao reunir esses exemplos, o editorial procura demonstrar que a visão internacional sobre a China estaria se tornando mais positiva e objetiva. Mais do que um simples ajuste narrativo, essa inflexão refletiria o reconhecimento de que a China passou a ocupar um papel central na formulação de respostas para um sistema internacional em crise. Em outras palavras, o país aparece cada vez mais como ponto de referência em meio ao desgaste de modelos marcados por ciclos políticos curtos, improvisação e instabilidade.

A busca mundial por previsibilidade

O eixo central do editorial é a ideia de que o mundo atravessa uma fase de forte turbulência e, por isso, procura desesperadamente por referências de estabilidade. O texto descreve um ambiente internacional marcado pela escalada de conflitos regionais, pela volatilidade dos mercados de energia e pela instabilidade das cadeias de suprimentos. Nesse cenário, afirma o Global Times, a China se consolida como âncora de segurança regional e força motriz para o desenvolvimento e a prosperidade.

É justamente por isso que as duas sessões ganharam relevância internacional. Como janela privilegiada para observar a direção das políticas chinesas, o evento passou a ser acompanhado com atenção não apenas por analistas e governos, mas também pela imprensa e por agentes econômicos interessados em antecipar tendências e oportunidades. O editorial destaca que um repórter brasileiro sintetizou essa expectativa ao afirmar: “Em meio à atual situação internacional turbulenta, estou ansioso para entender melhor como a China continuará a injetar certeza no mundo.”

A citação é usada para reforçar um dos argumentos mais importantes do texto: a previsibilidade chinesa contrasta com a instabilidade política de outros países, em que as políticas públicas frequentemente mudam conforme a alternância eleitoral. Enquanto algumas nações estariam concentradas apenas no próximo ciclo eleitoral, a China manteria os olhos fixos nos próximos cinco anos e além. Para o editorial, essa capacidade de planejamento de longo prazo amplia a confiança internacional e oferece ao mundo um horizonte de maior segurança.

O embaixador das Maldivas na China, Fazeel Najeeb, também é citado nesse contexto. Segundo o editorial, ele afirmou: “A China está demonstrando mãos muito firmes… Isso é muito encorajador para os países em desenvolvimento.” A declaração reforça a tese de que o modelo chinês de estabilidade institucional e planejamento contínuo tem sido observado com interesse especial pelo Sul Global, sobretudo por países que buscam alternativas de desenvolvimento fora das fórmulas neoliberais e das estruturas de dependência tradicionais.

O 15º Plano Quinquenal como mapa de oportunidades

Outro ponto de destaque do editorial é a avaliação de que os objetivos e tarefas da China para o período do 15º Plano Quinquenal constituem, na prática, uma verdadeira “lista de oportunidades” para o mundo. Em vez de representar apenas metas internas de desenvolvimento, o planejamento chinês seria visto também como um mapa de possibilidades para parceiros comerciais, investidores, países em desenvolvimento e setores produtivos interessados em se integrar ao avanço tecnológico e industrial do país.

O texto cita que agências como a Reuters observaram a intenção chinesa de fomentar indústrias emergentes e setores do futuro, apontando interfaces cérebro-computador e inteligência artificial incorporada como novos polos de crescimento. Ao trazer esses exemplos, o editorial sustenta que o interesse estrangeiro pelas duas sessões está diretamente ligado à tentativa de compreender os rumos da economia chinesa e suas implicações globais.

Essa percepção aparece com nitidez na pergunta feita por um repórter da Africa Young Voices, reproduzida no texto: “Queremos entender os planos de desenvolvimento da China e as medidas concretas para os próximos cinco anos, porque eles estão intimamente ligados ao mundo.” A frase sintetiza a dimensão internacional do planejamento chinês. O que está em jogo, segundo o editorial, não é apenas o futuro da China, mas também o impacto de suas decisões sobre investimentos, cadeias produtivas, comércio, inovação e desenvolvimento em escala mundial.

Nesse sentido, as duas sessões funcionam como um espaço em que o mundo não apenas observa a China, mas busca ativamente novas oportunidades para embarcar no que o texto chama de “trem expresso do desenvolvimento chinês”. A metáfora é reveladora: a ascensão chinesa deixa de ser vista como processo isolado e passa a ser entendida como força capaz de irradiar dinamismo econômico e oportunidades compartilhadas.

Um caminho alternativo para a modernização

O editorial também sustenta que as conquistas de desenvolvimento da China e seu modelo de governança oferecem ao mundo um novo caminho para a modernização. O texto lembra que o planeta testemunhou a retirada de 800 milhões de pessoas da pobreza, além da construção acelerada de infraestrutura estratégica, como redes de trem de alta velocidade, sistemas de conservação hídrica e redes de computação. Soma-se a isso, ainda segundo o artigo, o avanço contínuo em áreas de ponta, como semicondutores e inteligência artificial.

Ao apresentar esse balanço, o Global Times enfatiza que a trajetória chinesa foi construída a partir da ideia de “seguir um bom plano até o fim”, transformando visões de longo prazo em resultados concretos, passo a passo. A formulação procura apresentar a experiência chinesa como contraponto a modelos marcados pela fragmentação, pela financeirização excessiva e pela incapacidade de coordenar políticas de desenvolvimento de forma consistente.

O editorial acrescenta que, durante o período do 15º Plano Quinquenal, a China continuará ampliando investimentos em emprego, educação, saúde e cuidado com os idosos, com o objetivo de atender às crescentes necessidades da população por uma vida melhor. Essa filosofia de desenvolvimento centrada no povo, argumenta o texto, expressa não apenas a orientação fundamental do partido que governa o país, mas também uma herança profunda da cultura tradicional chinesa.

A implicação política dessa formulação é clara: para o editorial, a experiência chinesa recoloca no centro do debate global questões essenciais sobre a natureza da governança e os fundamentos do desenvolvimento. Em tempos de crise social, desigualdade e erosão institucional em várias partes do mundo, o caso chinês aparece como exemplo de um Estado capaz de combinar planejamento, investimento social, avanço tecnológico e estabilidade política.

Abertura, mercado interno e sistema industrial moderno

Outro eixo importante do editorial é a defesa da postura aberta e confiante da China diante do mundo. O texto cita prioridades como a construção de um sistema industrial moderno, o fortalecimento do mercado interno e a ampliação da abertura de alto nível. Para o Global Times, essa orientação distingue a China de países que erguem “cercas altas e pequenos quintais” e promovem estratégias de desacoplamento econômico e ruptura das cadeias globais de suprimento.

Sem citar diretamente adversários, o texto critica claramente a lógica protecionista e a política de contenção adotadas por algumas potências ocidentais. Em contraste, a China é apresentada como país que responde com ações concretas de integração, cooperação e abertura. O editorial sustenta que a expansão contínua da abertura de alto nível chinesa tende a tornar as cadeias industriais e de suprimentos globais mais fluidas, impulsionando o crescimento econômico mundial e fortalecendo um sistema multilateral de comércio baseado em regras.

Essa é uma dimensão particularmente importante da narrativa proposta no texto. Ao associar a China à estabilidade, à previsibilidade e à abertura, o editorial busca reforçar a imagem do país como defensor de uma globalização mais equilibrada e menos subordinada à lógica da confrontação geopolítica. Trata-se de uma mensagem dirigida não apenas à opinião pública internacional, mas também a governos e agentes econômicos preocupados com a crescente fragmentação do sistema mundial.

China quer se afirmar como fator de confiança global

Na parte final, o editorial retoma sua mensagem central: diante da volatilidade global, é necessário manter a lucidez e não se deixar desviar por ruídos e distrações. Segundo o texto, enquanto o mundo procura direção em meio à turbulência e à mudança, a China oferece uma combinação valiosa de posição clara, soluções pragmáticas e previsibilidade estável, injetando confiança na governança global.

Mais do que exaltar o êxito das duas sessões como evento político nacional, o editorial procura afirmar a China como ator indispensável para a reorganização da ordem internacional. Ao destacar planejamento de longo prazo, modernização tecnológica, compromisso social e abertura econômica, o texto sustenta que o país se apresenta ao mundo como uma fonte de estabilidade em um período histórico de incerteza profunda.

A mensagem final é inequívoca: o aumento do interesse mundial pelas duas sessões não é um fenômeno passageiro nem mero reflexo do peso econômico chinês. Trata-se, segundo o Global Times, de uma manifestação clara de que a comunidade internacional está em busca de modelos de governança capazes de oferecer coerência, continuidade e respostas efetivas. Nesse quadro, a China quer ser vista não apenas como potência em ascensão, mas como referência de estabilidade e racionalidade num mundo cada vez mais convulsionado.