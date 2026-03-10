Economia prateada ganha protagonismo na China em meio ao envelhecimento da população

247 – A rápida transição demográfica da China está levando o governo a apostar cada vez mais no desenvolvimento da chamada “economia prateada”, voltada à população idosa. O tema ganhou destaque no Relatório de Trabalho do Governo apresentado durante as “Duas Sessões”, as reuniões anuais do Legislativo e da Conferência Consultiva Política do país. A análise foi apresentada pela jornalista Guo Keyu, da CGTN, que acompanha há anos o setor de cuidados com idosos e o crescimento do mercado voltado à terceira idade.

Segundo a análise, o envelhecimento populacional deixou de ser tratado apenas como um desafio de assistência social e passou a ser encarado como uma oportunidade econômica capaz de impulsionar o consumo interno e promover uma transformação estrutural da economia chinesa.

Estimular a demanda doméstica é há muito tempo um dos pilares da estratégia econômica do país. Com o avanço do envelhecimento da população, no entanto, os idosos passam a desempenhar um papel cada vez mais relevante nesse processo. A questão central já não é mais se a economia prateada vai crescer — ela já está em expansão — mas se conseguirá evoluir de forma a promover desenvolvimento de alta qualidade, com foco em inovação, segurança e participação ativa dos próprios idosos.

Do estereótipo do avô cuidador ao consumidor ativo

Na prática, surge uma pergunta fundamental: o que significa exatamente “estimular os idosos a consumir”? Trata-se apenas de incentivar avós a gastar mais com brinquedos ou atividades para seus netos? Ou o objetivo é criar produtos, serviços e experiências que realmente melhorem a qualidade de vida dessa população?

A China enfrenta uma das transformações demográficas mais rápidas do mundo. Embora a chamada “indústria prateada” seja debatida há anos, 2026 marca um ponto de inflexão importante. O país começa a migrar de um modelo centrado na sobrevivência — voltado a cuidados básicos — para um modelo orientado à qualidade de vida.

Essa mudança levanta uma questão estratégica: será possível construir uma economia prateada tão sofisticada e inclusiva quanto indicam as ambições políticas do governo?

Durante décadas, a imagem predominante do idoso na sociedade chinesa foi a do cuidador abnegado, que dedica seus anos de aposentadoria — e muitas vezes suas economias — ao cuidado da geração mais jovem. No entanto, as novas diretrizes de política pública começam a retratar os idosos como consumidores ativos e participantes de um mercado em expansão.

Da assistência social ao motor econômico

A evolução das políticas públicas voltadas à população idosa revela uma mudança deliberada de abordagem. O que começou como um sistema de proteção social está se transformando gradualmente em uma estratégia econômica nacional.

A velocidade dessa transformação impressiona. Um white paper divulgado em 2025 pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação estimou que o mercado da economia prateada já alcança 15,8 trilhões de yuans — cerca de 2,2 trilhões de dólares. O valor supera o Produto Interno Bruto de diversos países europeus de porte médio.

Se a trajetória atual continuar, o chamado “dividendo cinza” pode se tornar um dos principais motores da economia chinesa nas próximas décadas. Analistas de um instituto de pesquisa sobre envelhecimento estimam que, até 2050 — quando o consumo deverá representar cerca de 70% do PIB chinês — a economia prateada poderá responder por mais de 23% da atividade econômica nacional.

Esse cálculo não inclui apenas gastos diretos com cuidados médicos ou assistência social. Ele considera também os efeitos econômicos indiretos gerados pela ampliação da participação social, profissional e cultural dos idosos.

No entanto, com o crescimento acelerado do setor e o aumento do volume de investimentos, surge uma preocupação central para o governo: garantir que essa expansão ocorra com qualidade, sustentabilidade e, sobretudo, confiança do público.

Sem regulação eficaz e padrões de qualidade claros, um boom econômico poderia rapidamente se transformar em uma bolha.

Da necessidade básica ao estilo de vida

Nos primeiros estágios de desenvolvimento do mercado voltado aos idosos, a maior parte dos produtos e serviços se concentrava em necessidades básicas, como dispositivos médicos, equipamentos de mobilidade, monitoramento de saúde e instituições de cuidado.

Hoje, porém, uma nova geração de aposentados apresenta aspirações muito diferentes.

Na cidade de Guangzhou, no sul da China, clubes para idosos se tornaram cada vez mais populares. Esses espaços vão muito além das tradicionais atividades recreativas, oferecendo clubes de leitura, aulas de dança, excursões curtas e cursos de alfabetização digital — incluindo introdução a ferramentas de inteligência artificial.

Para muitos participantes, essas atividades funcionam quase como uma “segunda carreira”, transformando idosos de receptores passivos de cuidados em participantes ativos da economia criativa.

Nas plataformas digitais, criadores de conteúdo idosos já acumulam milhões de seguidores. Alguns se tornaram influenciadores em áreas como moda, beleza e atividades culturais, incluindo desfiles de cheongsam (qipao), traje tradicional chinês.

Essa nova presença digital está alterando os padrões de consumo entre pessoas da mesma faixa etária e transformando os idosos não apenas em consumidores, mas também em protagonistas do mercado.

Até agosto de 2025, o número de empresas relacionadas ao setor de envelhecimento na China já se aproximava de 600 mil. O setor começa a deixar de ser apenas um conjunto de serviços destinados aos idosos para se tornar uma economia impulsionada por eles.

De peso social a novo motor de crescimento

Frequentemente, o envelhecimento populacional da China é descrito como uma ameaça econômica — uma “tsunami cinza” capaz de pressionar as finanças públicas do país.

No entanto, o cenário que começa a emergir em 2026 sugere uma narrativa diferente.

Embora o envelhecimento seja um desafio global, a China tenta transformar essa tendência demográfica em um ativo estrutural para sua economia.

Nesse contexto, o conceito de desenvolvimento de alta qualidade deixa de ser apenas um slogan político e passa a se tornar uma condição necessária para gerir um setor econômico dessa magnitude.

À medida que a indústria evolui de serviços básicos de sobrevivência para atividades voltadas ao bem-estar psicológico, cultural e social dos idosos — e à medida que esse processo é acompanhado por regulamentação e inovação — o conceito de “qualidade” ganha um significado concreto.

Se a estratégia tiver sucesso, a economia prateada poderá ser lembrada não como uma resposta ao declínio demográfico, mas como um dos novos motores do crescimento econômico da China.