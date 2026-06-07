Maior vestibular do mundo reúne 12,9 milhões de estudantes na China

247 - A China entrou no período do ano em que um único exame mobiliza a atenção de toda a sociedade. Com o início neste domingo (7) do "gaokao", o vestibular nacional chinês, cenas registradas nos locais de prova evidenciaram a importância do momento: pais e familiares ofereceram abraços, flores e palavras de incentivo aos estudantes que se preparavam para enfrentar uma das avaliações mais decisivas de suas vidas.

Em meio à atmosfera de expectativa, algumas mães vestiam o tradicional "qipao", traje associado à boa sorte e ao desejo de um início vitorioso para os candidatos. A reportagem é do Global Times.

Ao todo, 12,9 milhões de estudantes se inscreveram para o gaokao deste ano. Em todo o país foram instalados 7.981 centros de aplicação e cerca de 348 mil salas de exame. Língua chinesa e matemática foram as disciplinas avaliadas no primeiro dia de provas.

Os temas das redações deste ano, que abordaram de forma recorrente tecnologia e mudanças sociais, ilustram como o gaokao reflete a evolução dos valores da sociedade chinesa e se alinha às prioridades estratégicas do país, segundo o Global Times.

Desde sua restauração em 1977, o exame de ingresso nas universidades chinesas deixou de ser apenas um mecanismo de seleção acadêmica e passou a desempenhar um papel mais amplo, tornando-se um "importante motor do desenvolvimento nacional e da mobilidade social".

O gaokao tem fornecido continuamente estudantes qualificados às instituições de ensino superior, formado profissionais para áreas estratégicas, impulsionado a inovação tecnológica e fortalecido uma cultura social que valoriza o conhecimento e a equidade, de acordo com o Global Times.

Garantindo um ambiente justo

Na Escola Secundária nº 8 de Pequim, estudantes e familiares começaram a se reunir diante do local de prova horas antes do início do exame. Muitos pais carregavam cartazes de incentivo. Em um deles estava escrito: “Que o sucesso carregue seu nome e que nossos caminhos se cruzem no topo".

Policiais e voluntários comunitários ofereceram assistência e distribuíram mensagens de apoio, enquanto uma estação temporária de atendimento ajudava estudantes a resolver problemas de última hora relacionados a documentos de identificação, relata a reportagem.

Em diversas regiões da China, governos locais mobilizaram recursos para apoiar os candidatos.

Em Yuncheng, na província de Shanxi, os centros de prova foram equipados com sistemas de refrigeração, equipamentos de áudio de reserva e suporte médico permanente. Nas áreas próximas aos locais de exame, as autoridades reforçaram o controle do trânsito, a fiscalização de ruídos e as inspeções de segurança alimentar para garantir que os estudantes pudessem se concentrar plenamente na prova.

Durante o período do gaokao, órgãos de supervisão de mercado em Guangzhou realizaram inspeções direcionadas envolvendo segurança alimentar, qualidade de materiais escolares, equipamentos especiais e medidas anticolas. Autoridades vistoriaram refeitórios, restaurantes, serviços de alimentação e acomodações estudantis para assegurar condições adequadas aos candidatos.

Em comunicado divulgado em 6 de junho, o Ministério da Educação lembrou os estudantes da necessidade de respeitar as regras do exame e proibiu a entrada de celulares, relógios inteligentes, óculos inteligentes e outros dispositivos de comunicação sem fio nos locais de prova. Todos os equipamentos devem ser armazenados em áreas específicas antes da entrada nas salas.

Para combater fraudes, centros de aplicação em todo o país adotaram tecnologias como sistemas de monitoramento com inteligência artificial e portais inteligentes de segurança.

Em Pequim, candidatos estão proibidos de utilizar óculos inteligentes nos locais de prova. Já em Guangzhou, os detectores foram modernizados para identificar dispositivos eletrônicos vestíveis escondidos. Sistemas de monitoramento com IA instalados em muitas salas conseguem identificar automaticamente comportamentos considerados suspeitos e gerar vídeos para análise posterior.

Acompanhando os novos tempos

As redações do gaokao de 2026 foram divididas em cinco conjuntos diferentes de provas, cada um com sua própria proposta de escrita.

Segundo autoridades educacionais, os temas foram elaborados para refletir questões contemporâneas, estimular o pensamento crítico e promover valores sociais, incentivando os estudantes a aplicar seus conhecimentos a situações concretas.

Em comparação com o ano passado, a tecnologia teve destaque ainda maior. Em Pequim, uma das propostas solicitava que os estudantes elaborassem uma mensagem promocional para um evento de voluntariado com o tema “Inteligência Artificial e uma Aposentadoria Feliz”, incentivando a participação dos idosos antes do Festival Chongyang.

Em Xangai, a redação também abordou tecnologia, convidando os candidatos a refletir sobre como ela transforma o mundo e modifica a maneira como o imaginamos.

Uma das propostas da Prova Nacional I pedia que os estudantes refletissem sobre uma palavra cujo significado mudou ao longo de suas vidas, discutindo como essa transformação refletia seu desenvolvimento pessoal e sua compreensão de um mundo em rápida mudança.

As recentes mudanças nos temas das redações e nos programas universitários refletem esforços mais amplos para alinhar a educação às necessidades econômicas e sociais emergentes, afirmou Zhang Yiwu, professor do Departamento de Língua e Literatura Chinesa da Universidade de Pequim e diretor de seu comitê de cultura e artes.

Segundo Zhang, a ênfase crescente na escrita argumentativa demonstra uma valorização cada vez maior do pensamento crítico, da capacidade analítica e da expressão clara. Ao mesmo tempo, as universidades estão direcionando mais recursos para áreas emergentes, como inteligência artificial e outras disciplinas consideradas estratégicas.

Em janeiro, o Ministério da Educação divulgou diretrizes para o gaokao que incluem medidas para ampliar a qualidade e o alcance do ensino superior, com destaque para a expansão das vagas em cursos de graduação de excelência.

As universidades vêm reestruturando sua oferta acadêmica para priorizar disciplinas fundamentais, áreas emergentes, estudos interdisciplinares e setores de alta demanda, alinhando-se às metas nacionais de inovação científica e desenvolvimento industrial. Paralelamente, cursos já existentes estão sendo atualizados e aperfeiçoados para apoiar o objetivo chinês de alcançar maior autonomia científica e tecnológica.

Neste ano, diversas universidades chinesas também lançaram novos cursos de graduação em áreas como inteligência incorporada, economia de baixa altitude, gestão, inteligência marinha e tecnologias não tripuladas, buscando atender às novas demandas estratégicas e industriais do país.

Para Zhang, o gaokao carrega as expectativas públicas de justiça e mobilidade social e oferece uma janela privilegiada para observar as transformações da sociedade chinesa e a evolução de seus valores.